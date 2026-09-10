Recibirá Ediciones Ekaré el Homenaje al Mérito Editorial de la FIL

Ediciones Ekaré recibirá el Homenaje al Mérito Editorial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 30 de noviembre. Se reconoce su labor de casi medio siglo en la creación y promoción de la lectura infantil y juvenil en Iberoamérica.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara otorgará esta distinción a Ediciones Ekaré por su trayectoria internacional, su trabajo en la promoción de la lectura durante casi medio siglo y su capacidad para superar crisis políticas y económicas, informó la organización. Pablo Larraguibel, director de Ekaré Europa, recibirá el homenaje en representación de Carmen Diana Dearden y Verónica Uribe.

El Homenaje al Mérito Editorial fue instituido por la FIL en 1993, en honor al argentino Arnaldo Orfila. Su objetivo es destacar la visión y el oficio de figuras fundamentales en el mundo del libro. Un comité integrado por editores reconocidos en años anteriores y personalidades del mundo editorial contemporáneo emite el veredicto.

Ediciones Ekaré fue fundada en 1978 por Carmen Diana Dearden y Verónica Uribe. Ha contribuido a la edición del libro álbum y la literatura infantil y juvenil en América Latina. Surgió en Venezuela a partir de la experiencia de sus fundadoras en el Banco del Libro.

Casi cinco décadas después de su creación, la editorial ha publicado cerca de 500 títulos. Dos tercios de ellos aún se encuentran vigentes en su catálogo. Sus libros están presentes en bibliotecas, escuelas y programas de promoción de la lectura en América Latina, Estados Unidos y Europa. Han llegado a lectores en 22 lenguas.

La editorial también ha recibido reconocimientos internacionales, como el BOP a la Mejor Editorial del Año de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia en 2016.

El proyecto de Ekaré se distingue por un catálogo basado en la calidad y la diversidad cultural. Desde su primera colección, dedicada a narraciones indígenas wayuu, warao, pemón y kariña, ha promovido voces y tradiciones de América Latina. También ha impulsado el trabajo de generaciones de autores e ilustradores iberoamericanos e internacionales.

Con oficinas en Barcelona (Ekaré Europa) y Santiago de Chile (Ekaré Sur), la editorial mantiene su carácter independiente. Reafirma su convicción de que los libros para niñas y niños son una expresión cultural significativa. Esta será la primera vez que el Homenaje al Mérito Editorial se otorgue a una editorial.