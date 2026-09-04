Recibirá Élmer Mendoza el Premio ‘Excelencia en Letras de Humanidad 2026’

El escritor sinaloense Élmer Mendoza Valenzuela recibirá el Premio Excelencia en Letras de Humanidad 2026, otorgado por la Cámara de Diputados y el Instituto Cervantes, en reconocimiento a su trayectoria literaria, el 14 de octubre en el Palacio Legislativo.

La entrega del reconocimiento, que se realizará a las 17:30 horas, es una iniciativa de la Cámara de Diputados, a través de su presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, en colaboración con Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

Este galardón forma parte del Programa Cultural de la Cámara de Diputados, que emite por segundo año la convocatoria del Premio Excelencia en Letras de Humanidad. También se entregará, por primera vez, el Premio a la Trayectoria Joven de Poesía Jaime Sabines. El objetivo es reconocer la creación y promover las letras mexicanas.

El jurado, integrado por figuras como Luis García Montero y Marco Antonio Campos, resolvió por unanimidad otorgar el premio a Mendoza Valenzuela “en reconocimiento a su sólida y amplia trayectoria literaria de alcance internacional”, según el boletín compartido por El Colegio de Sinaloa. Su obra ha sido traducida a más de diez lenguas.

Mendoza Valenzuela es autor de novela, cuento, dramaturgia y ensayo. Su trabajo destaca por convertir el habla y las realidades del norte de México en una propuesta literaria de alcance universal.

Se reconoce su contribución a la cultura y la promoción de la lectura, así como en la formación de nuevas generaciones de escritores.

El jurado que otorgó el premio estuvo conformado por figuras de las letras hispánicas como Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Marco Antonio Campos, galardonado con el Premio Excelencia en Letras de Humanidad 2025.

También participaron Alí Calderón, poeta y crítico literario; Iliana Olmedo, escritora y doctora en Filología; y Maritza M. Buendía, escritora y ensayista.

Con esta acción, la Cámara de Diputados refrenda su compromiso con la promoción de la literatura mexicana, reconociendo trayectorias consolidadas e impulsando a nuevas generaciones de escritores.