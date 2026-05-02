Recibirá Jaime Camarena el Premio Nacional de Danza José Limón 2026 este domingo

El bailarín, director, coreógrafo y gestor Jaime Camarena recibirá este domingo el Premio Nacional de Danza José Limón, a las 18:30 horas, en el Teatro Ángela Peralta, de Mazatlán, como parte del 39 Festival Internacional de Danza José Limón 2026.

Este mismo día también se llevará a cabo la cuarta Muestra de Danza Contemporánea “Talento Sinaloa” 2026, con entrada libre.

El Premio Nacional de Danza José Limón distingue una trayectoria dedicada a la creación, la interpretación, la docencia y la gestión cultural dentro de la danza contemporánea en México.

Formado originalmente en danza clásica y posteriormente vinculado a los lenguajes contemporáneos, Jaime Camarena se consolidó como un intérprete y creador de referencia desde su paso por la Compañía Nacional de Danza, donde destacó no solo por su técnica y expresividad, sino también por su compromiso con el desarrollo institucional y artístico.

Su búsqueda constante de nuevas posibilidades estéticas lo llevó a Barcelona, España, donde gestó el proyecto A poc a poc, que se ha convertido en el eje central de su trayectoria. Esta plataforma ha sido fundamental para la creación coreográfica, la formación de nuevas generaciones y la promoción de talentos emergentes.

En el ámbito académico, cuenta con la Maestría en Dirección Escénica por la Universidad de las Artes de Yucatán (UNAY), la Licenciatura en Educación Artística por la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) y la Licenciatura en Danza Clásica por el INBAL.

El Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón tiene como objetivo reconocer y visibilizar la trayectoria de creadores, intérpretes y promotores cuya labor sostenida ha impulsado el desarrollo de la danza contemporánea en México.

El jurado, integrado por Rolando Beattie, Geraldine Cardiel y Zaira Lobato, decidió otorgar este reconocimiento al maestro Jaime Camarena Camacho por su trayectoria y aportaciones fundamentales al desarrollo de la danza en nuestro país.