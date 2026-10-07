Recibirá Silvia Tomasa Rivera el premio Inés Arredondo el martes 13

La escritora veracruzana Silvia Tomasa Rivera recibirá el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2026, un reconocimiento a más de cuatro décadas de trayectoria. La ceremonia se realizará el martes 13 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, en Culiacán.

El galardón, que forma parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, distingue la obra poética de Rivera, marcada por la memoria, la resistencia y el campo mexicano. Su trabajo ha sido reconocido por su tono distintivo desde sus inicios.

El Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo es uno de los reconocimientos literarios más importantes de México. Instaurado en 2018, es otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Sinaloense de Cultura y la Universidad Autónoma de Sinaloa. El galardón honra la memoria de la narradora Inés Arredondo, figura esencial de las letras mexicanas del siglo XX, cuya obra se distingue por su intensidad psicológica.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante la Coordinación Nacional de Literatura, junto con el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, y la Universidad Autónoma de Sinaloa, expresaron que este premio refrenda la responsabilidad de las instituciones públicas por reconocer y preservar las aportaciones fundamentales a las letras mexicanas.

Rivera, nacida en El Higo, Veracruz, en 1955, publicó sus primeros poemas en 1984 en suplementos culturales como La Cultura en México, dirigido por Carlos Monsiváis, además de Nexos y la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. También colaboró con la columna “Corriente del vivir” en La Jornada.

Su poesía ha explorado de forma constante el campo mexicano, la montaña y el mar de Veracruz. Su obra más reciente, La tierra oscura. Poemas sobre Rubén Jaramillo, publicada en 2023, aborda la figura de Rubén Jaramillo, asesinado junto con su familia en 1962 en Xochicalco, Morelos.

Entre sus libros se encuentran Apuntes de Abril (1986), Duelo de Espadas (1987), Altamontaña (1994), Vuelo de Sombras (1994), Cazador (1997), Los Caballos del Mar (2000), Luna Trashumante (2006), Flores que Matan (2008), Camino de Tierra (2009) y En el Huerto de Dios (2014).

A lo largo de su carrera, Rivera ha sido reconocida con el Premio Nacional de Poesía Paula de Allende (1986), el Premio Nacional de Poesía Jaime Sabines (1988), el Premio Nacional de Poesía Alfonso Reyes (1991), el Premio Nacional de Teatro Infantil (1991) y el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada (1997) por Alta montaña.

El galardón Inés Arredondo consiste en un diploma y un estímulo económico de 300 mil pesos. Ganadoras anteriores incluyen a Beatriz Espejo (2018), Pura López Colomé (2019), Tedi López Mills (2021), Cristina Pacheco (2022), Carmen Boullosa (2023), Rosina Conde (2024) y Ana García Bergua (2025).