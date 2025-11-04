Recibirán mil 200 estudiantes ‘Cultura en Movimiento’

Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, la Escuela Secundaria Estatal “Lázaro Cárdenas del Río” recibirá el programa itinerante “Cultura en Movimiento”, diseñado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para llevar las artes de manera gratuita a las instituciones educativas del municipio.

Con una matrícula de más de mil 200 estudiantes en sus tres niveles, la visita a esta escuela en la colonia Valles del Ejido subraya la estrategia fundamental del Instituto: acercar la creatividad, y las expresiones del arte a los jóvenes en sus propios espacios de aprendizaje.

“Cultura en Movimiento” se ha consolidado como un vehículo de transformación, invitando a los estudiantes a descubrir su voz, su cuerpo y su imaginación. Instituciones como la Primaria “Simón Jiménez Cárdenas” y la misma “Lázaro Cárdenas del Río” han sido visitadas durante el Festival Cultural Mazatlán 2025, exponiendo a los alumnos a diversas manifestaciones artísticas como el Teatro, Literatura, Música, Ballet Clásico, Pintura y Danza Contemporánea, entre otras disciplinas.

Liliana Aréchiga, directora educativa del Centro Municipal de las Artes y docente encargada del programa, encabeza la “labor titánica” de curar y ofrecer distintas actividades adaptadas a cada lugar visitado. Entre los principales objetivos de este esfuerzo se encuentran: Detectar talentos en las colonias de la periferia del Puerto y sembrar la semilla del gusto por las bellas artes en la juventud.

Actividades para este viernes

Durante la visita programada para este viernes, los alumnos tendrán una rica inmersión cultural a través de diferentes experiencias en danza, a través del contacto directo con artistas en formación de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán.

También literatura, con el fomento a la lectura con la participación de las bibliotecarias del municipio. Artes Plásticas, con la interacción con artistas plásticas que promoverán su proceso creativo. Música y canto en el Bibliobús, el autobús biblioteca que será el escenario para los programas musicales especiales “Epic the musical” y “El canto de Polifemo”.