Un ameno recital de obras para flauta presentaron alumnos del Taller de Música del Centro Municipal de las Artes, en la que los jóvenes flautistas estuvieron dirigidos por su maestra Frida Fernández, por el maestro Pablo López al piano y Lester Alfonso Rosas en la guitarra.

El recital con obras para flauta, flauta y piano y flauta y guitarra transitó por canciones de Disney, el tango argentino y piezas del repertorio clásico, todo un agasajo auditivo y emocional para un público emocionado que brindó generosos aplausos como recompensa a la disciplina y desempeño artístico de cada uno de los participantes.

Los cinco talentos que cautivaron a sus padres, familiares, amigos y público en general al demostrar el dominio de la flauta en el presente ciclo escolar son: Camila López Bueno; David Alberto Aguilar Velázquez y Damián Alejandro Pérez Suárez.

El repertorio estuvo integrado por la Marcha de Mickey Mouse (todos); Estudio No. 2 y Estudio No. 10 (Berbiguier), Lago de los Cisnes; Sonata HWV 367ª Haendel; Libertango Piazzolla; Concierto No. 2 para flauta de Mozart; Variación 2 del método Altés; Fantasía No 2 en A menor de Telemann; Andante K 315 de Mozart; Chaminade, concierto para flauta y piano; Bajo el Mar y se despidieron con la Marcha del Trabajo - ‘Ay ho’ - de Blanca Nieves.

Al terminar su presentación el alumno David Aguilar expresó que estudiar en el Taller de Música del CMA ha sido gratificante pues ya tocaba flauta pero el enfoque de la escuela es clásico y aunque le gusta más la música popular siente que lo clásico le ha ayudado a mejorar las técnicas al tocar flauta.

El alumno Damián Pérez compartió que estudiar flauta en el CMA ha sido muy buena experiencia pues es un instrumento muy bonito.

“No sé hasta dónde quiero llegar, pero por el momento estudiar, practicar y dominar (la flauta) ha sido un gran pasatiempo, es un instrumento que requiere mucho estudio, coordinación en el movimiento de los dedos y control del aire y al tocar la flauta te concentras y olvidas todo para hacerlo bien”, comentó.

Frida Fernández, maestra encargada del Taller de Flauta hizo una invitación para que las personas a partir de los 6 años se inscriban y estudien este instrumento que no es costoso, es bonito y los resultados muy agradables.