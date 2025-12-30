Recomendaciones para recibir el 2026: Un año de movimiento para nuevos comienzos

El 2026 es un año especial en numerología: al sumar sus dígitos (2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1), se ingresamos oficialmente a un Año Universal 1, conocido como el punto de partida de un ciclo completamente nuevo de nueve años.

Si en 2025 vivimos procesos de cierre y desprendimiento emocional, numerología 2026 invita a mirar hacia adelante con valentía, claridad y ambición.

Mary Cardona, experta en espiritualidad y desarrollo personal, afirma que la numerología es una disciplina que explica que, cada número tiene un significado y una vibración energética particular que puede influir en nuestra personalidad, nuestros talentos y desafíos, así como en nuestras relaciones y el camino de vida que seguimos.

“La numerología es una ciencia exacta, son matemáticas, que muestran cómo se mueve la energía, y nosotros somos energía”, explica.

Agrega que, además, el ser humano es un ser de símbolos.

“Los rituales funcionan muy bien porque les dan magnetismo y energía a nuestros proyectos, y los trabajamos con la energía del año para conectarnos con una nueva historia”, explica.

“El poder más grande que tiene un ser humano es el poder de la intención. Tiene que ver con la manifestación, es donde tú fijas la atención se multiplica, entonces, si comienzas a conectar con tus objetivos se cumplen”.

Mary Cardona explica que el 2026 es un año 1, y la energía del 2025, hemos estado en el invierno, y lo podemos ver en las situaciones que nos han pasado, una cantidad de muertos y guerra que no ha sido fácil para nosotros”.

El inicio del 2026, a nivel del Universo es muy importante porque marca 9 años de nuestra vida, es el año de movimiento y hacer, se trata de no quedarse quieto, es un momento de unir la fuerza y energía para que cada uno comience a vivir desde una perspectiva diferente y tener nueve años de cosas que merecemos.

Es importante entender que el 2025 el planeta estaba haciendo una llamada de atención, de limpieza, un año para tomar conciencia y comenzar un nuevo ciclo. Por lo tanto, este 2026 necesitamos cambiar esa energía.

“Para conectarse con la energía del año es necesario saber que cada persona estamos regidos por un número, y cuando se sabe qué número nos rige es más fácil saber para dónde vamos, qué oportunidades tenemos y aprovecharlas”.

Para saber qué hacer es necesario conocer en qué año estamos, y Cardona explica que debemos sumar nuestro día de nacimiento, con el mes y el año de nacimiento hasta dejarlo en un sólo dígito. A ese dígito se le debe sumar el 2026 es decir, 2 +2+6, y el resultado es el número de año en el vamos a estar.

Por ejemplo si naciste el 25 de abril de 1974, se sumará 2+5+4+1+9+7+4, dando como resultado el número 32, estos dos números los sumas para lograr un solo dígito, es decir, 3+2=5, entonces El número de año que te rige es el 5.

Sin embargo, para saber en qué año entrarás este 202, es necesario sumar al número 5 (que es el año que te rige) los número del 2026, o sea, 5+2+0+2+6=15. Ese 15 lo vuelves a sumar 1+5 hasta quedar un sólo dígito, por lo tanto entrarás en año 6.

Aunque tú eres un 5, este 2026 entrarás en el año 6.

Una vez que sacas el número de año que te regirá este 2026, según Mary Cardona, podrás tomar las siguientes recomendaciones para cambiar la energía vital a tu favor.

AÑO 1

Entran las personas que están en año 9 (en 2026 serán 1)), tendrán que cerrar los ojos al pasado y ponerlos en el futuro; iniciar nuevos proyectos y accionar la creatividad, es importante el cambio de actitud de fe, de esperanza, de moverse y empezar a trabajar para el futuro.

AÑO 2

El año 2 (las personas en año 1 entran al año 2) es el momento donde germina lo que sembraron. La frase clave es “tengan paciencia”, es buen momento para servir de mediador, para viajar, pero es lento para el desarrollo profesional. Qué necesitan, tranquilizarse, tener paciencia.

AÑO 3

Los números 2, entran en año 3. Es el año de la primavera completa donde todo florece, y los que tienen el año 2 necesitan aprovechar la energía del año porque es un año tomar consciencia de su expansión y conciencia, es un año de suerte, pero hay que saberlo manejar, estar atento porque podría ganarse algo. Trae muy buenas oportunidades.

AÑO 4

Los números 3, entran en año 4. Es un año de mucho trabajo, siembro para el resto de la vida, es supremamente importante manejarlo, porque es un año lento, pero si lo aprovechas es buenísimo porque todo lo que consigas será para el resto de la vida. Hay que tener paciencia. Y sobre todo no quedarse quieto y si hay algo que hizo en años anteriores que no le gustó, lo puede quitar y volver a comenzar de cero porque en el futuro lo recibirá.

AÑO 5

Los números 4, que entran en año 5. Es un número que más dificultad le da los cambios, es el verano intenso, es necesaria la adaptación al cambio que no es fácil porque no le gustan los cambios. En el año 5 las oportunidades se dan y se deben tomar de inmediato. Hay que entenderlo y saberlo manejar el estrés.

AÑO 6

Los años 5, que entran al año 6. Inicia el verano, toca volver a casa, organizar, arreglar, limpiar, y entender que lo lleva de vuelta al origen, a la familia. No se puede seguir enloquecidos viendo hacia afuera, es tiempo de familia, responsabilidad y familia. Es un equilibrio entre la parte emocional y economía. Es muy buen año para comprar una casa y ponerle cuidado a la familia. Favorece las relaciones.

AÑO 7

Los años 6, entran a 7. Es un año muy especial, de las grandes proyecciones, año de la fama, reconocimiento y el éxito, empieza el otoño, es decir, ya no se ve con toda la claridad, la vida comienza a recoger la cosecha y a pagar, es un año de catarsis, cuestiona la razón de ser de la vida. En el año 7 se pueden dar pérdidas afectivas, económicas y hay que tener muchos cuidado con lo que se firma, y tener cuidado porque la vida puede dar un regalo. Interiorización, fortaleza interior, tomar las cosas con calma y recoger lo que se siembra.

AÑO 8

Los años 7, entran en 8. Es el otoño-invierno, es la recogida de la gran cosecha si se sembró. Es el año del Karma, la recompensa o el castigo, donde le toca el poder si sembró bien los 8 años anteriores. Ascensos, bonificaciones... hay que estar dispuesto a recoger lo que venga, de entendimiento para mí mismo porque la vida me prueba. Hay una inquietud interior para la preparación interior.

AÑO 9

Los años 8, entran en 9. Es el año de balance, de soltar, no es buen momento para empezar cosas, no es bueno para casarse ni comenzar negocios, pero sí para estudiar y viajar al extranjero, fuera de su lugar de origen. Es un año que mueve cosas. Lo que hay que entender es que están en invierno, momento de recogerse.

Finalmente recuerda que la palabra del año que está inicando es “Metamorfosis”.

“Dejar de ser lo que fuimos, pero mejores, así que el reto del año es tener una intención con amor de evolución. Y el color será el dorado, es el color del corazón de Dios, es la totalidad de la energía divina en su máxima presentación. Y el metal será el cobre, adquirir accesorios en cobre”, agrega.

“2026 es un año de despertar, hay que sacarle la vuelta a la cobardía, ya no hay permiso de quedarse sin intentar, para tener una mejor existencia, lo que hagas este año va a repercutir hasta en cientos de personas, todo será multiplicado y masivo”.