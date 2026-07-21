Reconoce el INBAL a Cora Flores, Valentina Castro y Sonia Amelio en el Palacio de Bellas Artes

Las coreógrafas, bailarinas y maestras Cora Flores, Valentina Castro y Sonia Amelio fueron reconocidas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en el Palacio de Bellas Artes.

La ceremonia formó parte del ciclo Autobiografías Danzadas de Mujeres, una iniciativa que busca reconocer la vida y obra de creadoras cuya labor artística ha dejado huella en la historia de la danza mexicana.

Haydeé Boetto, subdirectora general de Bellas Artes, en representación de la institución, entregó los reconocimientos a las tres homenajeadas por su constancia y dedicación al arte del movimiento.

También participaron Alonso Alarcón, coordinador nacional de Danza del INBAL; Elizabeth Cámara y Fernando Aragón, investigadores del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón; así Karol López Valero.

Durante la ceremonia, la maestra Cora Flores, distinguida por su capacidad para dominar diversos géneros dancísticos y ser un pilar fundamental en la consolidación de la danza universitaria, así como una figura clave del movimiento moderno, nacionalista y contemporáneo, expresó: “La danza ha sido mi vida, yo he hecho de todo en la danza”.

Al hacer un repaso por su trayectoria, recordó con alegría cómo esa pasión la llevó a explorar disciplinas tan diversas como la danza aérea, el flamenco y el ballet clásico, entregándose por completo a la danza.

Por su parte, la maestra Valentina Castro, referente de la danza moderna nacionalista y poseedora de un importante legado pedagógico en las Escuelas de Danza del INBAL, evocó sus años dedicados a la docencia y reafirmó su amor por este arte.

“Después de tantos años, cuando me preguntan qué es un bailarín, respondo: una persona frente a un público que por medio del movimiento toca corazones”.

Finalmente, la maestra Sonia Amelio, reconocida internacionalmente como una de las artistas mexicanas más completas por su original creación de la danza con crótalos, que tiende puentes directos entre la música clásica y las artes escénicas, compartió su deseo de retribuir el afecto del público e instituciones de la manera en que mejor se comunica.

“Me encantaría agradecer este homenaje, ¿pero saben cómo? Bailando y tocando, que es lo que mejor sé hacer”.

Amelio también recordó con nostalgia su exitoso paso por algunos de los principales escenarios del mundo, así como sus colaboraciones con destacadas personalidades de la escena dancística internacional.