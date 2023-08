Junto con ella, fueron reconocidos otros creadores que han sido protagonistas por su trayectoria y sus contribuciones en la danza clásica, contemporánea, folclórica, tradicional, española, urbana y discapacidad, y se da un reconocimiento In memoriam.

Durante la ceremonia se proyectó una cápsula de video semblanza de cada uno de los seleccionados y la entrega de reconocimientos y medallas por parte del INBAL y el CENIDI José Limón.

En el de Alicia Montaño se incluyeron imágenes de su trayectoria en la danza, desde sus inicios, como bailarina, maestra, coreógrafa, gestora, pedagoga, investigadora, actriz escritora y promotora, que a lo largo de siete décadas se ha desarrollado en la danza folclórica, y gracias a su labor es reconocida como sinaloense distinguida.

Destacaron los premios y homenajes que ha recibido, como pilar de la educación artística en el estado, y su larga trayectoria en la política estatal y federal.

Georgina Martínez Montaño, hija de Alicia Montaño Villalobos, le dedicó un texto, publicado en su cuenta oficial de Facebook, que tituló ‘La galardonada de mi corazón’, en el que se refiere a este reconocimiento.

"Acabas de recibir en el Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural más importante de México, un galardón denominado Una vida en la danza que otorga el CENIDI Danza. Eres una mujer congruente, generosa, con una simpatía enorme y a veces una fuerza que impone porque tus ojitos verdes con una miradita te cuadran como soldado raso, mi ‘Generala’”, dice.

"Te he visto toda la vida creando coreografías, espectáculos diversos y también escribir libros de danza, leer poesía, actuar, desempeñarte con honestidad en diversos cargos públicos donde impulsar la cultura ha sido tu sentido de vida”.

Destacó su energía vital de mujer joven eterna y pero también haber visto su desazón, como todo ser humano, y en su debilidades y flaquezas, “también eres una gran maestra de resiliencia y aplomo”.

Recordó que ha sido innumerable la cantidad de premios que ha recibido, entre ellos el de Sinaloa de las Artes, el más grande que puede recibir un artista en Sinaloa y ahora este: en medio del escenario, con las manos extendidas, recibiendo la ovación del público y de su gente, más de 40 personas que se trasladaron desde diferentes puntos de la república, del estado y sobre todo de Surutato, donde sigue dando clases de baile a sus 85 años.

"¿Te das cuenta hasta donde has llegado hermosa? Le dije tras bambalinas antes de iniciar este magno evento en Bellas Artes, con orgullo te acompañé a los camerinos donde conversabas con grandes maestros y maestros de danza entre ellos Mamalena quien toda su vida ha impulsado el son veracruzano en Tlacotalpan, figura nacional y mundial de la danza tradicional. Estabas con las y los grandes, ahí donde te mereces estar por tu gran entrega”, añadió.

Y luego del evento, se fueron a cenar y celebraron con ella llenos de orgullo.

“Siempre tienes una medalla de amor puro que irradia luz en tu pecho, yo te la puse ahí desde que me amamantaste, y cada día la renuevo, y ahí está brillando y nosotros tus hijos, tus nietos, toda tu familia, hasta mi abuela desde el cielo te aplaudimos este logro y en lo personal agradezco a Dios cada día que me permite saber que existes, que puede llamarte diario y decirte te amo, que puedo sentirme tan feliz por que con premios o no tu eres la galardonada de mi corazón por siempre”.

Frases

“Como familia nos sentimos muy orgullosos de este reconocimiento a una larga vida en la danza y en todas las artes que nos dignifican como sinaloenses. Su vida es un constante ejemplo de generosidad y amor y fortaleza. En lo particular es la mejor madre que nos regaló la vida a mi y a nuestros hermanos”.

Georgina Martínez Montaño

Hija de la galardonada