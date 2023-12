El papel que jugaron los empresarios extranjeros en el desarrollo del país y su modernización durante y después del porfiriato fue muy relevante para el Valle del Fuerte, aseguró el historiador Francisco Padilla Beltrán.

Al dictar la conferencia “Empresarios y empresas estadunidenses en el Valle del Fuerte durante el Porfiriato”, que se llevó a cabo en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, dentro del ciclo de conferencias “Sinaloa y los Estados Unidos: Episodios de su historia conjunta”, destacó el papel de las empresas en la transformación socioeconómica.

La conferencia es organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, La Crónica de Sinaloa A.C., el Colegio de Historiadores de Sinaloa y la Facultad de Historia de la UAS, para conmemorar los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos.

Padillla Beltrán, autor del libro “Los empresarios del Valle de El Fuerte durante el Porfiriato”, en el que desarrolla un estudio basado más en empresarios mexicanos o por empresas con mayoría de capital nacional, su alocución de antenoche se enfocó más al papel de las empresas norteamericanas en la transformación socioeconómica del Valle de El Fuerte.

Indicó que la participación de sus capitales fue decisiva en la conformación del mosaico económico de la región durante y aun después del Porfiriato, y analizó el papel jugado por compañías y personajes como Albert K. Owen, en su papel de empresario, The Texas -Topolobampo and Pacífic, Railway and Telegraph; The Kansas City - México y Oriente Railway (de Arthur Stilwell) y las empresas formadas por Benjamín F. Johnston, entre otros.