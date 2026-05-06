$!Reconoce la UAS la vida de Joaquín Leyva en el Teatro

“Es una distinción muy honrosa por una trayectoria de 40 años, inicié mi vida en el Isic en el 77, y en la UAS fueron tres décadas. Toda esa historia es difícil de sintetizar, pero agradezco que la universidad se haya tomado el detalle de reconocer mi trabajo, eso me llena de alegría, de gozo, y es una gran satisfacción en el sentido de que dejaste huella, que escribiste parte de la historia cultural de Sinaloa y de la UAS, en la formación de nuevos jóvenes, trabajar con chavos de la prepa, hacer teatro para niños, es más el reconocimiento del público que te hace el favor de ir a verte”, aseguró.

La comunidad teatral de la Universidad Autónoma de Sinaloa brindó un homenaje a Joaquín Leyva por sus más de 40 años de trayectoria en la escena teatral.

José Joaquín Leyva recordó que tuvo la posibilidad de abarcar varios ámbitos, como la docencia, la difusión, la promoción, hacer teatro, lo cual sigue siendo una constante en esta etapa de su vida.

“Sigo haciendo eso que me apasiona, que me gusta, que aprendí y hago con disciplina, entrega y vocación, como nos enseñó Óscar Liera, de él aprendí el respeto al teatro y lo que estás haciendo”.

La entrega del reconocimiento se llevó a cabo en el teatro de la Torre Académica, como parte del Festival Internacional Universitario de la Cultura.

Durante la entrega, Fernando Mejía, coordinador académico de Extensión de la Cultura y los Servicios recordó que conoció a Joaquín Leyva cuando tenía aproximadamente 14, a un lado de un baldío de su ejido, a donde llegó una caravana del entonces Difocur, con carpa, sillas, sonido y convocaron a una función de teatro.

“Nosotros vivimos y disfrutamos esos espectáculos, al grado de grabarnos los textos... Pasaron los años y seguían recordando esos momentos y yo dije, ‘Esto es lo que yo quiero hacer’, mucho tiempo después, me volví a contar con Joaquín Leyva, aquí en la UAS, en los talleres con el maestro Óscar Liera, hicimos varias giras, participamos, compartimos experiencias, lecturas. Fuimos cómplices de muchas experiencias en festivales en Nueva York, Colombia, Arizona, luego colaboramos en el grupo de Los Guiñoleros de la universidad, fuimos a Venezuela, Cuba, estudiamos en varios festivales”.

Alberto Bueno recordó cómo nació la idea y el deseo de reconocer a las personas que han dado algo a la universidad, que dentro de su trabajo han dejado huella.

“Si hoy hay grupos, licenciaturas, si tenemos incluso este espacio y tenemos jóvenes trabajando, no es algo espontáneo, hay un trabajo atrás y por eso es muy importante reconocer en vida”.

Homar Arnoldo Medina, coordinador de Extensión de la Cultura, destacó la importancia de hacer un homenaje al maestro Joaquín Leiva, en el 153 aniversario de la fundación de la UAS.

“No se puede concebir el área cultural de la Universidad Autónoma Sinaloa sin el aporte que ha hecho el maestro Joaquín, él es un pilar de la cultura sinaloense, nacional y también internacional. Ha formado a muchos estudiantes que hoy son grandes profesionistas, me tocó ver su trabajo en Prevenarte, hoy jubilado, pero nunca ha estado lejos de la universidad”.

Está muy cerquita de la Casa Choy, él eh director, pero siempre está en contacto con nosotros.

Cuando le pedimos apoyo, él está siempre para apoyarnos, para guiarnos y trabajamos en conjunto, lo cual nos da mucho gusto nuestro aquí Leiva y decirle que la universidad siempre será su caso y es su casa y no me queda más que felicitarlo más por lo grande que es, su gran persona y su gran trabajo en el área cultural. Mucha felicidad, maestro José Joaquín Leiva.

José Joaquín Leiva, quien a lo largo de más de cuatro décadas se ha dedicado a la labor científica, siendo presencia constante y referente del arte teatral en nuestra comunidad. Su entrega como actor, su disciplina en el escenario y su compromiso con la formación de públicos ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de la cultura teatral en nuestro estado y al desarrollo sensible de generaciones de espectadores.

Al final, Joaquín Leyva agradeció el homenaje a todos compañeros del teatro, las autoridades, a su familia y a los presentes.

“Estar aquí hoy en este día tan significativo para mi, frente a todos ustedes. Entre quienes me conocen y quienes no, me produce un gran cúmulo de emociones y sensaciones encontradas. Porque lo que menos espera uno en la vida, es que se le reconozca el trabajo que ha realizado en cada uno de los ámbitos en los que nos hemos desenvuelto durante más de cuatro décadas”.