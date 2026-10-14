Reconocen a Élmer Mendoza por su aporte a las letras y las humanidades

El escritor consideró que la propuesta es una manera sencilla de llevar la literatura a las aulas y despertar la imaginación de niñas y niños. La iniciativa fue bien recibida por la diputada Mónica Fernández César, quien anunció que promovería una acción desde la Secretaría de Cultura de la Cámara para hacerla posible.

“Imaginen, son 500 diputados y diputadas, 500 escuelas, 500 profesores; supongan que cada maestro tiene 20 alumnas y alumnos, 10 mil pequeños pueden recibir una historia de imaginación. Imaginen que regalen dos libros, serán 20 mil. ¿Se imaginan?”, planteó.

Durante la ceremonia, celebrada en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, el autor originario de Culiacán destacó la importancia de acercar los libros a las nuevas generaciones y propuso a los legisladores impulsar una iniciativa para que cada diputado done un libro de cuentos infantiles a un maestro de su distrito.

El escritor sinaloense Élmer Mendoza recibió el Premio Excelencia en Letras de la Humanidad 2026, otorgado por la Cámara de Diputados, en reconocimiento a su trayectoria literaria, su aportación a la novela negra y su labor como promotor de la lectura y la cultura, incluso en contextos marcados por la violencia.

La ceremonia se llevó a cabo en la Cámara de Diputados.

La ceremonia se llevó a cabo en la Cámara de Diputados.

Mendoza agradeció el reconocimiento al Instituto Cervantes de España, a la Cámara de Diputados y a las instituciones que lo postularon, entre ellas El Colegio de Sinaloa. También dedicó palabras a su esposa, en quien reconoció el apoyo por más de 30 años al alentarlo a confiar en su escritura.

En su mensaje, el escritor sinaloense reflexionó sobre el proceso creativo y la búsqueda de una obra que represente un desafío para quien escribe.

“La verdad, siempre que en cada novela percibo que es una obra maestra, aunque no tengo ni idea cómo puedo saber que lo conseguí. Al final, para mí es parte del proceso de creación, una certeza de jugar con fuego y quemarse”, expresó.

Añadió que escribir implica una profunda interpretación de uno mismo y llamó a sus alumnos y a quienes desean dedicarse a la literatura a atreverse a desarrollar su propia voz, aun frente a la incertidumbre.

“Al final lograremos que la literatura mexicana sea más fuerte y, como es parte del rostro que México muestra al mundo, pues bueno, que sea más propositiva y absolutamente contemporánea”, señaló.

Al presentar al galardonado, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, destacó la trascendencia de la obra de Mendoza, particularmente por la manera en que ha contribuido a renovar la novela negra y convertirla en una herramienta para explorar la realidad social.

Explicó que, en la narrativa del sinaloense, el crimen no se limita a la maldad individual ni a la resolución de un misterio, sino que permite indagar en las condiciones de la sociedad y en los desafíos de la convivencia.

Entre sus obras mencionó Mucho que reconocer, su primer libro de narraciones, publicado en 1978; Un asesino solitario, su primera novela, de 1999, y Balas de plata, con la que obtuvo el Premio Tusquets en 2007 y consolidó a su personaje, el detective Édgar “El Zurdo” Mendieta.

García Montero también destacó el alcance internacional de la trayectoria del autor y la capacidad de su literatura para vincular la creatividad con el conocimiento de la realidad social.

Tania Hernández Cervantes, coordinadora de los premios de literatura de la Cámara de Diputados, dijo que el jurado del Premio Excelencia en Letras de la Humanidad 2026, encabezado por García Montero e integrado por Ilián Olmedo, Marco Antonio Campos, Maritza Buendía y Alí Calderón, decidió por unanimidad otorgar el reconocimiento a Mendoza, novelista, ensayista y dramaturgo cuyas obras han sido traducidas a 10 idiomas.

Este galardón celebró su segunda edición y, de acuerdo con Aliza Klip Moshinsky, secretaria de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados, recibió 45 candidaturas provenientes de instituciones culturales y literarias de 15 estados del país.

En la misma ceremonia se entregó el Premio a la Trayectoria Joven de Poesía Jaime Sabines 2026 al poeta coahuilense Lázaro Isael Rangel, de 29 años, en el marco del centenario del nacimiento del autor chiapaneco.

En su primera edición, el galardón busca reconocer a autores menores de 35 años que comienzan a consolidar una voz propia dentro de la poesía mexicana.

Rangel agradeció la distinción y habló de la importancia de Sabines en su formación literaria, al recordar que la poesía permite expresar experiencias íntimas que también pueden ser compartidas por otras personas y que una de las ideas centrales es justamente ver la poesía como testimonio de la vida, el amor, la muerte, la angustia y la soledad.

El poeta reflexionó sobre la capacidad de las palabras para conectar experiencias individuales con sentimientos compartidos, de modo que un autor puede expresar algo esencial para alguien que vive en otro lugar o en otra época.

El jurado, presidido por Mario Bojórquez e integrado por Rogelio Guedea y René Acosta, otorgó el premio por unanimidad.