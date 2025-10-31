Reconocen a ganadoras del concurso de ensayo Mujeres Ejemplares para la Juventud Sinaloense

En un evento las ganadoras resaltaron a mujeres que en su consideración son ejemplos para su formación personal, familiar, social, intelectual y cultural.

En el vestíbulo del organismo colegiado, Élmer Mendoza, presidente de El Colegio Sinaloa; Ana Chiquete, secretaria de las Mujeres y Pedro Flores Leal, rector de la UAdeO, entregaron reconocimiento a Amaya Naybi Zazueta, Victoria Carranza Pérez y Giorgia de la Rocha Zazueta, así como a Camila Castro Hernández, Paloma Salazar Bojórquez; y Nailea Guadalupe Ostos Félix.

El Colegio de Sinaloa, la Secretaría de las Mujeres del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, premiaron a las ganadoras del concurso de Ensayo Mujeres Ejemplares para la Juventud Sinaloense.

En la categoría A, de 11 a 14 años de edad, Amaya Naybi Zazueta Dionicio, originaria de Culiacán, obtuvo el primer lugar por su trabajo titulado: María del Rosario Espinoza. El segundo y tercer lugar de esta categoría se lo llevaron: Victoria Carranza Pérez, así como Giorgia de la Rocha Zazueta, con sus trabajos, Sé el ejemplo que quieres ver y María Isabel Cruz: un ejemplo de resistencia y lucha, respectivamente.

Además, el jurado calificador votó por una mención honorífica en esta categoría a nombre de María Dinorah Valenzuela Valenzuela, con su ensayo: “Si las niñas no conocen la ciencia es porque no se ven representadas”: Itzel Corone Salomónl.

En la categoría B, de 15 a 18 años de edad, se premió con el primer lugar el ensayo: De la brecha al olimpo, de Camila Castro Hernández, originaria de Culiacán. El segundo y tercer lugar lo obtuvieron Paloma Salazar Bojórquez; y Nailea Guadalupe Ostos Félix, con sus ensayos, Claudia Sheinbaum Pardo: Presidenta de México; y El valor de construir lo que no existe, respectivamente.

En esta categoría hubo dos menciones honoríficas: María Julia Mejía Bastidas, con su ensayo: Lola Beltrán; y Regina Guadalupe Chaparro Gastélum, con su trabajo: El amor que se convierte en lucha en tiempos de represión: María del Rosario Ibarra de Piedra.

Élmer Mendoza, presidente de El Colegio de Sinaloa, felicitó a las galardonadas por su desempeño. Señaló que la distinción de este trabajo era sólo el comienzo.

“Estas niñas ya están demostrando que son capaces y que aportan a la sociedad; tenemos que seguir y poner el ejemplo. Abrigo la esperanza de que sigan adelante, este es sólo un paso y uno en la vida da muchos pasos, pero es importante dar el primero. Tienen que seguir adelante, seguir estudiando, estar atentas a lo que ustedes son, a lo que ustedes piensan y seguir el ejemplo de las mujeres en las cuales ustedes trabajaron”, dijo.

Ana Chiquete, titular de Semujeres, felicitó a las galardonadas y agradeció la existencia de estos eventos culturales, ya que es a través de éstos donde se promueven la cultura, la ciencia y las letras. Agradeció que mantengamos viva la tradición de reflexión y pensamiento.

“Sinaloa tiene una juventud viva, comprometida, sensible y con voz propia. La palabra escrita es un acto de libertad humana, la escritura es un acto sumamente transformador; cuando escribimos podemos comunicar cómo nos sentimos y pensamos. Podemos ordenar y dar sentido a lo que nos pasa, escribir se vuelve un acto de resistencia. Convirtieron la palabra en un puente, en un espejo, pero también en semilla. Que sus voces no sean un eco, sino un origen, porque ser una mujer joven no es una tarea fácil.”

Pedro Flores Leal, rector de la UAdeO, agradeció el espacio para participar y contribuir en estas actividades donde se puede promover el liderazgo de la mujer y felicitó a las ganadoras por animarse a exponer sus ideas.

“Nosotros en la universidad, promovemos la cultura de la libertad, por ejercer el derecho que tenemos todas y todos de exponer nuestras ideas, mandar mensajes propositivos de cómo podemos participar como sociedad y sobre todo con ese lugar extraordinario que tienen las mujeres”.

Amaya Naybi Zazueta Dionicio, ganadora del primer lugar en la categoría de 11 a 14 años de edad, mencionó que “María del Rosario representa esfuerzo, disciplina y demuestra que los sueños se pueden alcanzar con perseverancia y dedicación”. Además, agradeció a los organizadores por la oportunidad de expresar sus ideas y reconocer el valor de las mujeres sinaloenses.

Camila Castro Hernández, ganadora del primer lugar en la categoría de 15 a 18 años, apreció este tipo de eventos, pues “cada una de las participantes son un recordatorio de que la juventud sinaloense tiene algo que decir y que cuando creemos en nuestros sueños no hay ningún límite que nos pueda parar”.