La firma Haute À Poter, de la diseñadora sinaloense Jehsel Lau, obtuvo el Premio al Expositor Sustentable, durante la edición 79 de Intermoda.

Esta es la primera vez que una Expo de esta magnitud convoca a las marcas con enfoque sustentable a participar por este Reconocimiento.

Este premio, señaló la sinaloense es para ella un indicador de que este es el camino.

“Cuando existen este tipo de reconocimientos, uno sabe que va por el camino correcto y que es un movimiento que tiene nombre. Cuando yo comencé no existía esta noción. La moda en sí no es el pecado, sino el ritmo en cómo la consumimos y cuándo no le damos la importancia a lo que hay detrás de la etiqueta”, comentó la diseñadora, de acuerdo con FashionNetwork.com.

“Cuándo estamos conscientes de lo que se compra, estamos conscientes del tiempo de las personas que lo hicieron, es toda una cadena de seres humanos que entregan su vida para que tú te vistas. Eso es invaluable y es traer un lujo puesto”.

La edición 79 de Intermoda, se celebro en Guadalajara y entregó por vez primera el premio, a partir de la auditoria y la calificación de dos agencias internacionales, #MEET 4 IMPACT y Destination Sustainability Movement.