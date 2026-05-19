Reconocen a la Casa del Marino como baluarte del patrimonio histórico de Mazatlán

Como parte del Día Internacional de los Museos, el Puerto de Mazatlán destaca el impacto de su recinto más emblemático dedicado a la memoria naval: el Museo Casa del Marino Mazatlán.

Inaugurado el 14 de octubre de 2024, este espacio ha recibido a más de 47 mil visitantes, registrando una afluencia promedio de 15 personas por hora. El recinto ha despertado un gran interés tanto en el público general como en la comunidad marítima, gracias a su entrañable recorrido por la historia naval del puerto.

Mazatlán mantiene una profunda identidad ligada al mar. Desde su desarrollo económico, impulsado por la pesca y la navegación, hasta símbolos tan representativos como el ancla presente en el escudo de la ciudad y en el logotipo de la Cervecería Pacífico, la herencia marina es un pilar esencial de la cultura mazatleca.

Uno de los mayores orgullos del puerto es albergar a la Escuela Náutica de Mazatlán, la más antigua de América Latina, fundada en 1880, incluso antes que la Heroica Escuela Naval Militar de México.

Un recorrido por la defensa y la historia del puerto

El museo, ubicado en la histórica Casa del Marino, extiende su experiencia cultural hacia el Fuerte 31 de Marzo. En este espacio, uno de los cuarteles narra los orígenes de Mazatlán y su papel en la Revolución Mexicana; por otro lado, el segundo cuartel expone la histórica batalla contra la corbeta francesa La Cordelière, considerada una de las gestas heroicas más importantes del puerto.

Fue precisamente en Punta Chile donde se colocó el cañón de 12 libras con el que los mazatlecos defendieron la soberanía nacional durante la Intervención Francesa, logrando salir victoriosos. Este sitio se consolida hoy como uno de los puntos históricos y turísticos más relevantes del destino.

Educación, interactividad y rescate histórico

Actualmente, el Museo Casa del Marino se suma a los selectos espacios en México dedicados exclusivamente a la difusión de la cultura marítima, compartiendo honor con los museos navales de Veracruz y Puerto Vallarta.

El recinto exhibe la evolución de la navegación local, la trayectoria de su escuela náutica, así como antiguos instrumentos y aparatos utilizados a bordo de las embarcaciones.

Con el objetivo primordial de fomentar la educación y acercar a las nuevas generaciones al mar, el Museo Casa del Marino ha consolidado un exitoso programa de visitas escolares. Estas experiencias se enriquecen con áreas interactivas de última generación, como el acuario virtual instalado en la sala número uno.

Finalmente, el Capitán Mario Velásquez Salazar, en representación del Capitán de Altura Felipe Hernández, destacó que este espacio es el fruto de una lucha de más de 32 años por rescatar y restaurar la emblemática Casa del Marino.

Hoy en día, el recinto no solo resguarda el pasado, sino que se erige como un punto de encuentro vivo para las familias locales y los turistas fascinados por la historia marítima de Mazatlán.