En total son 46 mujeres que están representadas en 8 categorías y que recorrerán los 18 municipios, mostrando que cada una es protagonista del cambio de Sinaloa y del país.

“Este es una exposición de 46 mujeres que han contribuido en el desarrollo del Estado, mujeres en el ámbito de la ciencia, el deporte, la cultura, en el mundo artístico, mundo empresarial, mujeres trabajadoras, mujeres luchadoras sociales, grandes líderes; queremos que no solamente en Sinaloa y a la largo de los 18 municipios se conozcan esas historias, si no queremos que los espacios públicos, en las calles, que las nombres con nombres de mujeres, de mujeres que no deben de seguir siendo invisibles, que no deben seguir siendo olvidados, ni minimizados sus aportes”, comentó Teresa Guerra, previo al corte del listón.

Aunque es difícil que se encuentren todas en una inauguración, se reconocerá en el área del deporte a Tania Guadalupe Mascorro Osuna, Rosa María Guerrero Cázarez, Itzel Manjarrez Bastidas, Hilda Gaxiola Álvarez, Bárbara Vázquez Osuna, María del Rosario Espinoza Espinoza y Luz Daniela Gaxiola.

En el área empresarial a Macrina Arellano Sandoval, Evangelina López Villa, Silvia Domínguez Torres, Edna Fong Payán, Martha Georgina Orozco y María Delia Barraza Sámano.

En el área de la cultura se reconoce a Irma Garmendia Bazúa, Dina Grijalva Monteverde, Juana Inés Arce Rivas, Elsie Armida Cota Ramos y Josefina Guerra Miguel.

En el área científicas-investigadoras se reconoce a María Aurora Armienta Hernández, Ana Luz Ruelas Monjardin, Sylvia Paz Díaz Camacho, Nadia Gallardo Romero, Marcela de Jesús Vergara Jiménez y Nidia Maribel León Sicairos.

También se reconoce a luchadoras sociales como Martha Eugenia Iribe Martínez, María Isabel Cruz Bernal, Patricia González Rodríguez, Silvina Valenzuela, Mirna Nereyda Medina Quiñones y Irma Arellanes Hernández.

En el tema de la inclusión se reconoce a Martha Elena Santos Arroyo, Mariola Rubio López, Ángela Guadalupe Santiesteban Lafarga, Mélida Escobosa Ponce, Paola Cázarez y Vicky Ibarra, Iveth Ruiz Gómez y Ángela María Flores Ruiz.

En el área de profesionistas Andrea Miranda, Rosa Cecilia Sánchez Luque, Alma Yadira Quiñones Carrillo, Teresa Leticia Espinoza Carreón y Carmen Victoria Félix Cháidez.

También se realiza un reconocimiento postmortem a Magaly Reyes Chávez, Yudit del Rincón Castro, Rosario Quiñónez Payán y María Amparo Ochoa Castaños, por el legado que dejaron en el estado.