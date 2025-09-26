Reconocen al Doctor Rigoberto Rodríguez Benítez en Encuentro de Historiadores de Sinaloa

El Colegio de Historiadores entregó un reconocimiento Doctor Rigoberto Rodríguez Benítez, quien ha dedicado su vida a la investigación y difusión de la historia de Sinaloa y Culiacán.

El homenaje se llevó a cabo en el inicio de la 21 edición del Encuentro de Historiadores de Sinaloa, en el marco del Bicentenario de la Constitución del Estado Interno de Occidente (1825-2025) y dentro de las actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento de Culiacán por el 494 Aniversario de la Fundación de la ciudad.

La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, dirigió un mensaje en el que resaltó la nobleza y aportaciones del homenajeado: “Rigoberto es un gran aliado en esto para que se reconozca esta cultura, es un trabajo que tenemos que retomar; como director del archivo del Congreso ha sido pieza fundamental para el rescate de la entidad”, expresó.