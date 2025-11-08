Reconocen al escritor Élmer Mendoza con libros de su autoría en formato de bolsillo

”Todas las novelas que he presentado tienen algo de realidad, son historias que han pasado”, expresó el escritor sinaloense Élmer Mendoza, durante la presentación de la colección de libros de bolsillo de su autoría en la Librería Gandhi. Ahora, la saga del llamado “Zurdo Mendieta”, personaje creado por el escritor y protagonista en varias de sus novelas, están al alcance de todo sus lectores, con este relanzamiento en formato bolsillo, el cual ha sido bien recibido por el público que disfruta de la obra del maestro Élmer. ”Me siento muy halagado de que la editorial Penguin Randon House haya lanzado esta colección especial de bolsillo, para best seller, y estoy contento porque van a producir toda la saga del Zurdo Mendieta, lanzándolos a muy buen precio, con la idea de que llegue a más lectores, a los grupos de lectura, sin que el tema económico sea un problema”, dijo.

Obras de la saga del Zurdo Mendieta fueron relanzadas en tamaño bolsillo.

El escritor recientemente homenajeado por la Universidad Autónoma de Occidente, por su trayectoria literaria que abarca más de cinco décadas, se dijo agradecido como escritor mexicano de que esta editorial haya comprado los derechos de su obra, para ser relanzadas. Entre las obras que se lanzaron para este formato se encuentran Balas de plata (2008), La Prueba del Ácido (2010), Nombre de Perro (2012), Besar al Detective ( 2015), Ella entró por la ventana del baño (2021), entre otras que poco a poco se irán agregando, para sumar seis en total, y una más que ya se está preparando. “El “Zurdo Mendieta” que llegó para quedarse, así como los otros personajes. Los libros de bolsillo ya están disponibles en la librería, incluso sé, que otras ciudades del país se han agotado, y eso me dice que el personaje es muy querido por los lectores, por lo que creo se volverá una colección entre mis lectores que me han seguido todo este tiempo”.

La presentación se realizó en la Librería Gandhi.

Este reconocimiento, dijo, significa para él un estímulo, un posicionamiento, un respeto al autor, a la obra. “Creo que se han cubierto las expectativas de los lectores, que siempre están preguntando cuándo llega una nueva historia del “Zurdo Mendieta”, un personaje hoy es homenajeado. El también autor de obras como Efecto Tequila (2004), El amante de Janis Joplin (2002) y Asesinato en el Parque Sinaloa (2017), subrayó que el “Zurdo Mendieta” y él, han sido compañeros por más de 20 años, convirtiéndose incluso, dijo, en un miembro más de su familia, un personaje que nace en la imaginación del autor y que únicamente aparecería en una novela, convirtiéndose después en una saga, con aventuras que se viven en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Tecate y Los Ángeles. “El sueño de todo escritor es crear un personaje que se vuelva inolvidable, yo no me había dado cuenta de eso, cree un personaje, así que pronto esperen la séptima entrega de esta saga, aún no diré como se va a titular, pero ya estoy trabajando en ella, y la idea es lanzarla en 2027”.

Los asistentes en la foto del recuerdo con el escritor.

Cabe resaltar, que dichas obras antes mencionadas, han sido traducidas a 11 idiomas, con la novedad de que hay otros países interesados en comprar los derechos para reproducir sus libros. El autor agregó, que además de estar trabajando en una nueva aventura de esta saga, se prepara para lanzar en enero de 2026 una nueva novela y que llevará por título La sirena y el jubilado, una historia femenina, política, en la que se narra todo lo que pasa una mujer para que la nombren candidata a un puesto de elección popular. Durante la presentación, el autor dio respuesta a algunas personas sobre algunos de sus libros, así como dar a conocer cómo es su proceso para crear una historia, además, también lo felicitaron al maestro Élmer por su trayectoria, agradeciendo su presencia, dándose el tiempo el maestro para realizar una firma de libros.

El autor se da tiempo para filmar algunos libros.