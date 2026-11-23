Después de dos meses de preparación y trabajo artístico, alumnos de la Licenciatura en Canto de la Escuela de Música del Centro Municipal de las Artes (CMA) concluyeron su participación en el programa “Concurso Interno”, donde demostraron sus habilidades vocales e interpretativas y fueron reconocidos por su desempeño.

El certamen llegó a su etapa final con una presentación en la que familiares y amigos de los participantes acompañaron a los jóvenes, quienes compartieron los avances alcanzados durante su formación bajo la dirección de los docentes Eduardo Tapia y José Miguel Rivera.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por Sarah Holcombe, como presidenta, así como Manolo Díaz, Yamel Domort, Maritza Cisneros y Giovanni Escobar, quienes calificaron distintos aspectos de las presentaciones, entre ellos interpretación, presentación escénica, afinación, vestuario, musicalidad y técnica vocal.

En el caso de las participantes, también se consideraron elementos como maquillaje y peinado, dentro de los criterios establecidos para esta competencia artística.

Al finalizar las presentaciones se dieron a conocer los resultados. El tercer lugar fue para Cielo Cristal Fonseca Hernández; el segundo lo obtuvo Jesús Romeo Baños Estrada, mientras que Lilia Citlali Pozos Hernández se llevó el primer lugar de esta edición.

Por su parte, Nadia Hernández recibió el Premio del Público, como reconocimiento al respaldo de los asistentes.La premiación incluyó también reconocimientos especiales para Perla Orozco, Antonio Lizárraga, Joselyne Valles, Ángel Trejo, Sheyla Hinojosa, Nadia Hernández, Romeo Estrada y Lilia Pozos, quienes recibieron distintos incentivos gracias al apoyo de patrocinadores y colaboradores.

Entre los premios destacaron oportunidades para participar en la Gala Navideña 2026, conciertos durante 2027 y presentaciones con la Orquesta Sinfónica Juvenil del CMA, además de asesorías de imagen, sesiones fotográficas, tratamientos faciales, joyería, accesorios, clases de formación artística e incentivos económicos.

Una experiencia de aprendizaje

Para Lilia Citlali Pozos Hernández, obtener el primer lugar representó una satisfacción especial, luego de enfrentar largas jornadas de estudio y momentos de estrés durante su preparación.La joven expresó sentirse muy feliz por el resultado, que también tuvo un significado personal, pues recordó que su abuela deseaba verla ganar el concurso.

En tanto, Jesús Romeo Baños Estrada destacó que la experiencia le permitió fortalecer su capacidad interpretativa, investigar más sobre las piezas musicales y profundizar en el conocimiento de las obras que presenta.

Reconoció que no esperaba obtener un lugar en la premiación, pues su principal propósito era disfrutar el proceso.

Cielo Cristal Fonseca Hernández, quien obtuvo el tercer lugar, también manifestó su emoción por el resultado y consideró que el certamen le dejó una experiencia valiosa para su desarrollo artístico. Asimismo, agradeció a sus maestros por la confianza y orientación durante la preparación.