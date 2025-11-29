Reconocen la trayectoria de la maestra Sibella Angulo, dentro de las artes escénicas

Por su destacada trayectoria de más de 30 años dentro de las artes escénicas, la maestra Sibella Angulo Bernal, recibió un reconocimiento especial, dentro de la edición 24 del Encuentro Internacional de Danza, Solistas y Duetos.
Daniel Goiz, coordinador del encuentro, detalló que este reconocimiento a la maestra Sibella lo realiza el Centro Cultural de Artes Escénicas Contemporáneas a A.C, la cual cada año organiza este Encuentro Internacional de Danza, Solistas y Duetos, junto al Premio Culiacán de Coreografía, en conjunto con la Compañía Athros Artes Escénicas.
”Nosotros consideramos que la maestra Sibella es como muchos otros artistas de nuestra ciudad, alguien que ha abonado a la formación artística de los ciudadanos, y con ello también a la construcción de la cultura y de la identidad”, dijo Goiz.
Agregó, que estas aportaciones llegan en un momento en que se diluyen cuando esa persona se jubila o pasa a otros planos de trabajos, de ocupación, quedando su trabajo en el olvido, empezándose a perder sus valores e identidades.
“Para nosotros es importante que este reconocimiento se entrega personalidades que han aportado desde su trinchera a la construcción del tejido social de nuestro estado y nuestra ciudad”, resaltó.
Goiz recordó que este mismo premio se ha entregado a otras personalidades que como la maestra, han contribuido al mundo de las artes escénicas, por ello, para ellos como centro cultural, es fundamental valorar a estas personas que han entregado su vida al mundo del arte, dejando una huella imborrable.
Tras el reconocimiento, la maestra Sibella Angulo agradeció a todos aquellos que tomaron la decisión de hacerla merecedora de este premio.
“Me siento bastante honrada, emocionada, es algo que no me esperaba. Han pasado muchos años en mi carrera artística. Yo empecé en los años 70, más de 30 años de actividad dentro de las artes escénicas, sobre todo dentro del teatro, en un mundo que llevó a muchos lugares”, dijo la maestra.
Recordó que ha sido el teatro el mundo que le despertó su pasión por la actuación, la dirección, y la docencia de las artes en sus alumnos dentro del Cbtis.
“Que me hayan elegido para recibir este reconocimiento, es algo que me llena de orgullo, porque fueron 30 años de crear muchas obras de teatro, de pisar muchos escenarios, por lo que al voltear hacia atrás, te das cuenta de que realmente hiciste algo que valió la pena, creando una generación importante de artistas y muchos proyectos desde que inicié mi preparación en el Teatro Universitario Sinaloense, lugar donde todo inició, brindándome las mejores experiencias de mi vida en el teatro”, resaltó.
Obras de teatro como Las cosas más simples, es sólo una de muchas puestas en escena que la maestra montó, actuó y compartió con su público, entre muchas otras, las cuales le han valido un reconocimiento especial, el cual le fue entregado en el Pablo de Villavicencio, ante amigos y familiares, quienes con sonoros aplausos festejaron este reconocimiento.
“Para mí, el teatro fue lo que me elevó la vida a otro nivel, sacó de mí lo mejor, me liberó de toda esa vida introvertida que llevaba, me quitó los miedos, la timidez, dejándome muchas satisfacciones, amigos, alumnos, pero lo más importante, es que me dio la oportunidad de hacer lo que me gustaba, y yo estoy feliz de estar aquí recibiendo este premio”, dijo.