Reconocen la trayectoria de la maestra Sibella Angulo, dentro de las artes escénicas

Por su destacada trayectoria de más de 30 años dentro de las artes escénicas, la maestra Sibella Angulo Bernal, recibió un reconocimiento especial, dentro de la edición 24 del Encuentro Internacional de Danza, Solistas y Duetos. Daniel Goiz, coordinador del encuentro, detalló que este reconocimiento a la maestra Sibella lo realiza el Centro Cultural de Artes Escénicas Contemporáneas a A.C, la cual cada año organiza este Encuentro Internacional de Danza, Solistas y Duetos, junto al Premio Culiacán de Coreografía, en conjunto con la Compañía Athros Artes Escénicas.

La maestra participó en muchas obras de teatro.

”Nosotros consideramos que la maestra Sibella es como muchos otros artistas de nuestra ciudad, alguien que ha abonado a la formación artística de los ciudadanos, y con ello también a la construcción de la cultura y de la identidad”, dijo Goiz. Agregó, que estas aportaciones llegan en un momento en que se diluyen cuando esa persona se jubila o pasa a otros planos de trabajos, de ocupación, quedando su trabajo en el olvido, empezándose a perder sus valores e identidades. “Para nosotros es importante que este reconocimiento se entrega personalidades que han aportado desde su trinchera a la construcción del tejido social de nuestro estado y nuestra ciudad”, resaltó. Goiz recordó que este mismo premio se ha entregado a otras personalidades que como la maestra, han contribuido al mundo de las artes escénicas, por ello, para ellos como centro cultural, es fundamental valorar a estas personas que han entregado su vida al mundo del arte, dejando una huella imborrable. Tras el reconocimiento, la maestra Sibella Angulo agradeció a todos aquellos que tomaron la decisión de hacerla merecedora de este premio.

El reconocimiento se entrega dentro de la 24 edición del Encuentro Iternacional de Danza, Solistas y Duetos.