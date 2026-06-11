$!Reconocen la trayectoria de Martha Alicia Araujo con la Medalla al Mérito ‘María Teresa Zazueta y Zazueta’

La Asociación de Comunicadoras de Sinaloa A.C. entregó la Medalla al Mérito María Teresa Zazueta y Zazueta a la Trayectoria de la Mujer en la Comunicación 2026, a la periodista Martha Alicia Araujo Trapero.
La ceremonia se llevó a cabo en conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, en El Colegio de Sinaloa, a donde acudieron
Al recibir el reconocimiento, Araujo Trapero, quien trabajó por más de 30 años en el periódico Noroeste, agradeció el galardón y dijo que era uno de los momentos más significativos de su carrera.
“Agradezco de corazón este reconocimiento, el cual cierra con broche de oro los estudios que realicé en la Escuela Libre de Periodismo, presidida por la profesora María Teresa Zazueta”, dijo.
Elisa Pérez Garmendia, presidenta de la Asociación de Comunicadoras, destacó el valor de esta presea como un acto de memoria, gratitud y justicia para las mujeres que abrieron brecha en espacios informativos que históricamente estuvieron reservados casi en exclusividad para los hombres.
Al acto acudieron la presidenta municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos, la titular de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde y la diputada Tere Guerra.