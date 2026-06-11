$!Reconocen la trayectoria de Martha Alicia Araujo con la Medalla al Mérito ‘María Teresa Zazueta y Zazueta’

La Asociación de Comunicadoras de Sinaloa A.C. entregó la Medalla al Mérito María Teresa Zazueta y Zazueta a la Trayectoria de la Mujer en la Comunicación 2026, a la periodista Martha Alicia Araujo Trapero.

La ceremonia se llevó a cabo en conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, en El Colegio de Sinaloa, a donde acudieron

Al recibir el reconocimiento, Araujo Trapero, quien trabajó por más de 30 años en el periódico Noroeste, agradeció el galardón y dijo que era uno de los momentos más significativos de su carrera.