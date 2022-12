“Trabajar es lo que he hecho y he tenido cosas lindas, me han dicho que les da gusto que alguien de la raza sea reconocido. El tener la conciencia de lo que somos en el barrio, que no podemos echar a perder ninguna oportunidad para crecer eso fue lo que yo hice y me gusta ser ejemplo para mi gente, para la raza, que uno puede llegar lejos, soy un hombre que apuesta por la academia, prepararse y trabajar, esa es la clave”, dijo.

“Hay que creer en uno mismo y no tener miedo a cometer errores, platicando con José Saramago me dijo eso, no tener miedo a cometer errores, pero tampoco no tardar en corregirlos”.

Mendoza agradeció el reconocimiento, a los presentes, a su esposa Leonor, compañeros de El Colegio de Sinaloa, a su mamá, su papá, abuela y hermana mayor, quienes le inyectaron otra fuerza que uno necesita para no solo ser un chico de la calle, sino que tenga aspiraciones y que falte lo menos posible a la escuela, dijo.

“Agradezco a esas mujeres que me enseñaron cosas muy importantes, más el respeto a los otros y las mujeres”.

Recordó que creció en el campo, que tiene códigos de valores humanos, de sobrevivencia, de respeto a la naturaleza, los animales, las plantas, el clima de las casas.

Recuerda a creadores de Sinaloa

También rememoró a creadores importantes de Sinaloa que ya partieron, como el dramaturgo Óscar Liera, que puso rostro a Sinaloa en el extranjero, la escritora Inés Arredondo que consideró como la narradora más importante de esta ciudad, y el historiador Gilberto López Alanís, recientemente fallecido.

Su maestro más importante, añadió, ha sido Fernando del Paso, de quien aprendió que todo es trabajo.

“Se pueden conseguir cosas porque uno le cae bien a alguien, por influencia del papá o algún funcionario que le cae bien uno, pero el trabajo es la parte real de lo que uno puede conseguir. Y ese es un hábito que yo tengo, trabajar todos los días”.