Reconocen trayectoria de José Humberto Juárez Buitimea en la preservación de la memoria yoreme mayo

Por su labor en la documentación, preservación y divulgación de las tradiciones, ceremonias y memoria oral del pueblo yoreme mayo, el promotor cultural José Humberto Juárez Buitimea recibió el Reconocimiento a la Trayectoria Artística y Cultural en Comunidades Originarias 2026.

La entrega del galardón, que incluye un estímulo económico de 80 mil pesos otorgado mediante el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Sinaloa, se realizó la tarde de este lunes en las instalaciones del Centro de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura (Isic).

Originario de El Zapotillo Uno, en San Miguel Zapotitlán, municipio de Ahome, Juárez Buitimea ha centrado su trabajo en el registro de las expresiones ceremoniales y las narraciones tradicionales de su comunidad, con especial énfasis en las festividades de Cuaresma y Semana Santa.

Entre sus aportaciones editoriales y de divulgación destacan las obras Miradas Yoremes convertidas en leyendas y Looría Paxko, además de la impartición de talleres y conversatorios orientados a las nuevas generaciones.

Al recibir la distinción, Juárez Buitimea subrayó la urgencia de fortalecer la enseñanza de la lengua materna y la comprensión profunda de los rituales ancestrales, más allá de la mera ejecución práctica.

“Las tradiciones no deben limitarse a su práctica, sino que también es necesario comprender sus significados y los conocimientos heredados de los antepasados”, expuso el homenajeado, al señalar que gran parte de estos saberes se han transmitido de manera oral a lo largo de generaciones.

El acto contó con la participación de autoridades del Isic, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa (COPAS).

Durante la ceremonia, el director del Isic, Juan Salvador Avilés Ochoa, se refirió al esquema de colaboración entre el Estado y la Federación a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales para la distribución de los fondos del PECDA en la entidad.