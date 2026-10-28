Reconocen trayectorias artísticas en el Festival Cultural Sinaloa

El Festival Cultural Sinaloa honró este lunes las largas trayectorias de músicos, actores y promotores culturales, reconociendo décadas de dedicación al arte. La ceremonia, en Centro Centenario Culiacán, destacó el aporte de Jesús Enrique Pérez Najar y Ernesto Tapia.

La ceremonia en el Centro Centenario resaltó la perseverancia, creación y promoción cultural. Las distinciones se entregaron en el marco de las actividades del Festival Cultural Sinaloa, reafirmando el papel del evento para visibilizar el trabajo de artistas y gestores.

El Festival Cultural Sinaloa es una plataforma anual que busca destacar las aportaciones de quienes han dedicado su vida al desarrollo de la música, el teatro y la promoción cultural en la entidad. Este evento celebra y fortalece las expresiones artísticas locales, fomentando la creación y formación de públicos.

”La entrega de reconocimientos pone de relieve la diversidad de disciplinas y generaciones que integran la vida cultural sinaloense, así como la importancia del trabajo sostenido de artistas, docentes y gestores en la formación de públicos y el fortalecimiento de las expresiones artísticas”, expresó Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura.

”Este reconocimiento valida décadas de esfuerzo y pasión por la música”, expresó Jesús Enrique Pérez Najar, músico y compositor, al recibir su distinción por 50 años de actividad artística. A lo largo de su carrera, ha participado en diversos proyectos musicales y actualmente dirige el grupo de jazz Numinor.

Por su parte, Erwin Rodríguez García recibió una distinción por sus 25 años de trayectoria como guitarrista, intérprete, arreglista y músico. Su trabajo también ha incluido la labor docente y la gestión cultural, vinculada con la formación de nuevas generaciones y la promoción de la guitarra.

En el ámbito teatral, Ernesto Tapia fue reconocido por 50 años de trayectoria artística y 30 años al frente de la compañía Núcleo Escénico. Durante su intervención, recordó sus inicios en el teatro en 1975 y la influencia de los proyectos de promoción cultural en su acercamiento a las artes escénicas.

La ceremonia incluyó el reconocimiento a Juan Mendoza, actor, director e investigador teatral. Su trayectoria comprende la dirección de montajes escénicos y el impulso a proyectos de formación y producción teatral, destacando su trabajo al frente de la compañía Todo Terreno.