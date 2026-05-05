Reconocerá la UAS al actor Joaquín Leyva por su labor escénica

Como un homenaje a décadas dedicadas al mundo del teatro, la Universidad Autónoma de Sinaloa, reconocerá al actor Joaquín Leyva, por su labor escénica, en el marco del 31° Festival Internacional Universitario de la Cultura. La cita es este miércoles 06 de mayo en el teatro de la Torre Académica Culiacán, en punto de las 10:00 horas.

En cuanto a las artes visuales, serán tres las exposiciones a inaugurarse en esta edición de la fiesta más grande de la familia universitaria, la primera, es la Exposición colectiva La triple llama, organizada por la Escuela de Diseño y Artes Visuales, en el lobby de la Casa de la Cultura ‘Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros’, en punto de las 12:00 horas.

Asimismo, en la Biblioteca Central, se inaugurará una exposición de carteles históricos: La UAS en su forma gráfica, en las instalaciones del recinto universitario, a las 16:00 horas.

La Galería de Artes Frida Kahlo también será sede de la exposición internacional ‘Nuestras aves’, donde participan países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, EUA, España Panamá y México. La muestra pictórica será inaugurada en punto de las 18:00 horas, en el histórico recinto universitario.

La Compañía de Teatro Musical también tendrá participación, pues ofrecerá el montaje Chiquitita, el musical, bajo la dirección de José Luis Díaz, el estreno será en el Teatro de la Torre Académica Culiacán, a las 17:00 horas.

La agrupación Bell’Aria, conformada por las cantantes líricas universitarias, Perla Orrantia, Oralia Castro y Lilia Valdespino, ofrecerán el espectáculo 3 solistas a un tiempo, en el teatro auditorio de Radio Universidad este miércoles 6 de mayo a las 18:00 horas.