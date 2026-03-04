Reconocerán a Élmer Mendoza con el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura

Para reconocer la trayectoria, la innovación, el impacto cultural y la consistencia en la obra del escritor sinaloense Élmer Mendoza —en el género de la novela negra—la Universidad de Guanajuato decidió otorgar al escritor sinaloense y miembro de El Colegio de Sinaloa, el IX Premio “Jorge Ibargüengoitia” de Literatura.

Este reconocimiento será entregado al autor como parte de la ceremonia de inauguración de la 68a Feria Internacional del Libro de la UG, a celebrarse el jueves 19 de marzo en el Patio del Antiguo Colegio Jesuita de la Santísima Trinidad, anexo al Edificio Central de esta Casa de Estudios.

En comunicado de la UG, señalan que la selección del ganador para la edición 2026 de este premio estuvo a cargo de tres especialistas en novela negra: la doctora Ainhoa Vásquez Mejías, el maestro Carlos René Padilla Díaz y el doctor Felipe Oliver Fuentes Kraffczyk, lectores especializados en este género y con una destacada trayectoria académica.

El jurado concluyó por unanimidad que la clave de la propuesta literaria de Élmer Mendoza es la creación de un universo narrativo que no se rige por el estereotipo de las literaturas anglosajonas, sino que ha ampliado el horizonte de la literatura mexicana contemporánea y ha contribuido decisivamente a legitimar el género negro como un espacio de reflexión crítica y estética.

La prosa oralizada, rítmica y profundamente arraigada en el habla cotidiana desde sus primeras novelas, como Un asesino solitario (1999) y El amante de Janis Joplin (2001), permiten que sus obras destaquen e inscriban al género en un contexto social mexicano actual, puntualizó el jurado.

El detective Édgar “el Zurdo” Mendieta, protagonista de la serie de seis novelas a partir de Balas de plata (2008), se ha convertido en una figura emblemática del género negro a nivel nacional e internacional. Con ello, la propuesta literaria de Mendoza cumple con un importante rol social, pues sus historias y personajes traducen la lucha y el sentimiento de una población en medio de la violencia estructural del México contemporáneo.

Sobre el premio

Cabe agregar que con el Premio “Jorge Ibargüengoitia” de Literatura, instaurado en memoria del célebre autor guanajuatense en 2018, la UG reconoce a escritoras y escritores de reconocida trayectoria y representantes de un género distinto en cada edición.

Para ello, se cuenta con un Consejo Consultivo presidido por la Rectora general de la UG, Claudia Susana Gómez López, y con una secretaría técnica a cargo de la Coordinadora general del Programa Editorial Universitario, Elba Margarita Sánchez Rolón.

Galardonados

En ediciones anteriores, se ha reconocido con este galardón a Enrique Serna, Alicia Molina, Ricardo Castillo, David Olguín, Carmen Boullosa, Amparo Dávila, Guillermo Sheridan y Juan Villoro, representantes de la novela histórica, la literatura infantil y juvenil, la poesía, la dramaturgia, la novela, el cuento, el ensayo y la crónica, respectivamente.