Agradeció de manera póstuma a Raúl Padilla por brindarle a la universidad un proyecto que inició para mostrar el cine nacional y se ha convertido en un espacio de conocimiento, compañerismo y reconocimiento para aquellos que se encuentran realizando cine en el país. También agradeció a todos los involucrados, pues sin su apoyo no se podría llevar a cabo de manera exitosa el FICG.

Guillermo Arturo Gómez Mata, presidente del Patronato del FICG, expresó que se reanudarán funciones en la cadena Cinépolis, en Centro Magno y Midtown; y celebró el interés y agradeció a las personas que acuden a las funciones de “Cine al aire libre” en la Pantalla Bicentenario.

También apostó por una muy buena participación en las Galas a Beneficio, en las que se contará con las proyecciones de: The wingwalker, de Alfonso Álvarez Barreda; The bikeriders, de Jeff Nichols; Después, de Sofía Gómez Córdova; Hit man, de Richard Linklater; Inside out 2, de Kelsey Mann; Entra en mi vida, de José Manuel Cravioto; Ezra, de Tony Goldwyn y Problemista, de Julio Torres.

La Directora General del FICG, Estrella Araiza, recordó los nombres de las personas que serán galardonadas: “Por su trayectoria, otorgaremos el Mayahuel de Plata a Diego Luna; en Industria FICG a Enrique Cerezo; el Homenaje internacional a Álex de la Iglesia, de quien se proyectarán cinco películas en las Midnigth screenings; y el Homenaje Iberoamericano será para Alfredo Castro; el Homenaje activista a Ángeles Cruz y por trayectoria, a Los Javis”.

La cartelera y las diferentes actividades que tendrán llugar del 7 al 15 de julio pueden ser consultadas en la página www.ficg.mx y en las redes sociales del festival.

Homenajes

Diego Luna: Mayahuel de Plata por su trayectoria

Enrique Cerezo: Industria FICG

Álex de la Iglesia: Homenaje Internacional

Alfredo Castro: Homenaje Iberoamericano

Ángeles Cruz: Homenaje Activista

Los Javis: Homenaje por Trayectoria

Proyecciones

The wingwalker, de Alonso Álvarez Barreda

The bikeriders, de Jeff Nichols

Después, de Sofía Gómez Córdova

Hit man, de Richard Linklater

Inside out 2, de Kelsey Mann

Entra en mi vida, de José Manuel Cravioto

Ezra, de Tony Goldwyn

Problemista, de Julio Torres