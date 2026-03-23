‘Recordando a Lola la Grande’, homenaje que une música y memoria en Mazatlán

A tres décadas de su fallecimiento, el legado de Lola Beltrán permanece firme en la memoria colectiva y en la historia de la música vernácula, coincidieron las cantantes Diana Reyes, Sílvia Zepeda y María Elena Leal, hija de “Lola, la Grande”.

Esto fue en la rueda de prensa del concierto homenaje “Recordando a Lola la Grande”, que tendrá lugar este martes 24 de marzo, en el Teatro Ángela Peralta.

Más allá de su potente voz y su presencia escénica, “Lola la Grande” marcó un antes y un después para las mujeres dentro del género ranchero, abriendo camino en una industria dominada históricamente por hombres.

Su estilo interpretativo, cargado de fuerza y sentimiento, la consolidó como una de las máximas exponentes de la música mexicana.

María Elena Leal, enfatizó que el principal objetivo de este homenaje es mantener viva su herencia cultural.

Destacó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan no solo su música, sino también su impacto en la identidad artística del país.

En ese mismo sentido, las cantantes participantes, Diana Reyes y Silvia Zepeda, coincidieron en que la figura de Lola Beltrán continúa vigente.

Señalaron que su influencia se percibe en las nuevas voces que retoman la música tradicional con respeto y admiración, manteniendo intacta la esencia del género.

Leal subrayó la importancia de mantener vigente el legado de su madre.

“Representa mucho estar aquí, y mi principal objetivo es que nuevas generaciones conozcan a una figura de la música mexicana, su legado, poder recordarla con mucho cariño, con respeto y de una manera muy profesional”.

Asimismo, reveló que existen conversaciones para la realización de una serie biográfica sobre la vida de la cantante, aunque señaló que el proyecto aún se encuentra en etapa inicial.

“La idea es que sea una serie bien hecha, con buena fotografía y con todo lo que conlleva hacerla bien”, adelantó.

Por su parte, la cantante Silvia Zepeda expresó su emoción por formar parte del homenaje, destacando la influencia de la artista en la música mexicana.

“Creo que ella no se ha ido, Lola la Grande siempre está presente y es un honor estar aquí”, dijo, agradeciendo la invitación y reconociendo la oportunidad de participar en un evento de esta magnitud.