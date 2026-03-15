Recordarán a ‘Cri Cri, el grillito cantor’ con una puesta musical el Día del Niño

La magia, la fantasía y la música que han acompañado a generaciones regresan al escenario del Teatro Ángela Peralta con “Cri Cri, el grillito cantor”, espectáculo familiar que forma parte de la Temporada Primavera. Para divertirse con este espectáculo habrá dos funciones el 30 de abril, a las 17:00 y 19:00 horas.

para disfrutar de esta entrañable producción que celebra el universo musical del inolvidable compositor veracruzano Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri” y que hará reir, cantar y soñar a toda la familia.

Este concierto reunirá en escena a agrupaciones artísticas del Instituto de Cultura y talentosos estudiantes del Centro Municipal de Artes, en una producción llena de color, música y movimiento. Participan la Camerata Mazatlán, dirigida por Sergio Freeman; la Escuela Municipal de Ballet Clásico, coordinada por Ana Paola Villegas; la Escuela de Música del Centro Municipal de las Artes, bajo la coordinación de Víctor Alonso Osuna; el Ensamble Vocal, dirigido por Juan Pablo García; la Orquesta Juvenil del Instituto de Cultura, bajo la dirección de Juan Carlos Chavarría, y el Coro Infantil del Instituto de Cultura, dirigido por Mariela Angulo.

El público podrá disfrutar de un espectáculo pensado especialmente para niñas, niños y toda la familia, donde las inolvidables canciones de Cri Cri cobrarán vida con música en vivo, canto y coreografías que evocan el encanto de personajes y historias que forman parte del imaginario infantil mexicano.

Los boletos para disfrutar esta puesta en escena ya se encuentran a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta a un precio de 350, 300, 250 y 200 pesos, disponibles de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Sábado de 9:00 a 13:00 horas, teléfono 669 982 4446 ext. 103.