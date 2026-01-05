Recordarán legado del Dr. Enrique Peña Gutiérrez en Mocorito

Con una ofrenda floral en el panteón Reforma, de Mocorito, y una velada cultural en la que se presentará el libro “Un viaje por Sinaloa”, del historiador Nicolás Vidales Soto, la Fundación Enrique Peña Gutiérrez recordará el legado del médico, en el 112 aniversario de su natalicio.

Se trata de un homenaje para honrar la memoria del “Patriarca de las letras sinaloenses, organizado por la Fundación que lleva su nombre.

“En el Día de Reyes, a 112 años de su natalicio, un día para recordar a un hombre que supo estar a la altura de su tiempo; que vivió con gran pasión y amor en su Pequeño Mundo, pedazo de tierra comprimido para llevar en el corazón: Mocorito”, publicó la fundación en las redes sociales.

“Reconocer es un acto de generosidad, ejemplo que deberíamos practicar a diario, con el gran propósito de transmitir a las nuevas generaciones, para recordar a hombres y mujeres que han logrado impulsar nuestra comunidad y nos permiten tener una sociedad más justa”.