Recordarán legado del Dr. Enrique Peña Gutiérrez en Mocorito

Con una ofrenda floral en el panteón Reforma, de Mocorito, y una velada cultural en la que se presentará el libro “Un viaje por Sinaloa”, del historiador Nicolás Vidales Soto, la Fundación Enrique Peña Gutiérrez recordará el legado del médico, en el 112 aniversario de su natalicio.
Se trata de un homenaje para honrar la memoria del “Patriarca de las letras sinaloenses, organizado por la Fundación que lleva su nombre.
“En el Día de Reyes, a 112 años de su natalicio, un día para recordar a un hombre que supo estar a la altura de su tiempo; que vivió con gran pasión y amor en su Pequeño Mundo, pedazo de tierra comprimido para llevar en el corazón: Mocorito”, publicó la fundación en las redes sociales.
“Reconocer es un acto de generosidad, ejemplo que deberíamos practicar a diario, con el gran propósito de transmitir a las nuevas generaciones, para recordar a hombres y mujeres que han logrado impulsar nuestra comunidad y nos permiten tener una sociedad más justa”.
Además, señaló que no es posible hablar de la historia de Mocorito sin mencionar o pensar en el médico, intelectual, escritor, empresario, formador de escuelas, gestor cultural, humanista con alto sentido social, político y orador, perteneciente a una generación: la “del pensamiento”, que gracias a una labor intensa de trabajo literario, académico y cultural, dejó huella en México.
“Va, pues, para Enrique Peña Gutiérrez el reconocimiento y la gratitud a esa gran labor que es parte fundamental de la proyección de un municipio en el que debe seguir imperando el desarrollo cultural e intelectual y así contribuir a una sociedad libre, fuera de los antivalores, que siguen siendo el flagelo que detiene y daña a los pueblos”.
Las actividades darán inicio a las 15:00 horas, en el Panteón Reforma, con una ofrenda floral, posteriormente, a las 16:00 horas, en la Fundación Enrique Peña Gutiérrez, se presentará el libro Un viaje por Sinaloa”, del historiador Nicolás Vidales Soto, y una hora después, a las 17:00 horas, se partirá la rosca tradicional de Día de Reyes, en Hidalgo 50, Centro Histórico.
La Fundación que lleva su nombre nace con la mística de promover su legado y aportar su grano de arena para seguir contribuyendo en la formación de la montaña cultural del país.