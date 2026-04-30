Recorre Rafael Borbolla la historia de la danza y del traje folclórico de Sinaloa

“Cuando florecen las amapas” no sólo es el título de la conferencia que impartió Rafael Borbolla Ibarra en el Museo de Historia Regional de Sinaloa, también representa su pasión por la danza, por compartir relatos en escena, entrevistas a las pioneras y pioneros de la danza folclórica y para hablar del origen del traje folclórico en Sinaloa.

Rafael Borbolla ha sido bailarín, coreógrafo, maestro, investigador de la danza, integrante del cuerpo de bailarines de la compañía Mukila Mazo y del grupo Sinalodanza de la UAS. Fue invitado por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán para ofrecer la charla “Cuando florecen las amapas”, un tema que forma parte de su tesis en el doctorado en Historia en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La danza tiene memoria, expresó ante la audiencia en la Sala Prehispánica del Museo de Historia Regional de Sinaloa. Y se ha ido configurando a través del tiempo y de grandes maestros; como Alicia Montaño Villalobos, Livia Manjarrez y Héctor Chávez, quienes en sus pláticas con el investigador han recuperado de ese pasado la danza.

La danza y los bailarines en Sinaloa se han mantenido en el anonimato, de ahí que su tesis se propone dar rostro a la historia y a los personajes. Sobre el vestuario, explicó que en nuestro estado no había un traje representativo de la danza folclórica y fueron las pioneras en ese terreno quienes se propusieron darle esa identidad.

El primer traje lo propuso la maestra Carolina Bazúa en 1947, después Amalia Millán en 1958 a invitación del gobernador Gabriel Leyva Velázquez, Rosa Andrade en 1959, Livia Manjarrez a principios de los años sesenta, también Alicia Montaño hizo su propuesta con un traje para bailar “El quelite”.

Finalmente, el 27 de agosto de 2004, el Congreso del Estado emitió el decreto 655 en el que instituyó el traje “Flor de amapa”, como el Traje Representativo de Danza Folclórica de Sinaloa. Un vestido de algodón blanco con adornos en rojo, con la flor de amapa en el pecho y en la parte inferior de la falda van los símbolos Árbol de la vida, Naturaleza y cultura y Luna creciente.

Sin embargo, comentó el maestro Borbolla Ibarra que dependiendo de las instituciones que utilicen el traje, existen variantes del mismo. Agregó que quedan muchos pendientes sobre el traje: “Está alejándose poco a poco de los orígenes”.