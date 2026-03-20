Recrea Juan Esmerio Navarro Sinaloa y su entorno costero en su nuevo libro

En un espacio dedicado al diálogo entre generaciones y al fortalecimiento del desarrollo literario, el escritor Juan Esmerio Navarro presentó su más reciente obra ‘Zarpar’ durante la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa 2026.
Con una colección de cinco cuentos, Esmerio Navarro construye relatos profundamente humanos desde una perspectiva contemporánea, situados en escenarios, que remiten a la ecografía y sensibilidad del Noroeste del país, especialmente a las tierras sinaloenses.
Y es que, aunque el autor evita menciones explícitas, las referencias implícitas permiten al lector reconocer fácilmente paisajes, dinámicas sociales y atmósferas propias de Sinaloa, siendo en su mayoría del entorno costero de la entidad.
“Es una colección de cuentos, son cinco historias ambientadas en el presente, en regiones que bien podrían ser Sinaloa”, comentó.
Esmerio Navarro nos comparte como uno de los relatos se desarrolla en una carretera, donde dos parejas comparten un trayecto que se transforma en una experiencia cargada de tensión y revelaciones, así como otro de los cuentos, sitúa su acción en un puerto que busca claramente a Mazatlán con ilusiones a sitios emblemáticos de este destino turístico, así como una historia que se desenvuelve a bordo, de un atunero, en medio de un ambiente festivo, lejos de la rutina laboral, lo que permite que afloren, conflictos, secretos y fun que habitualmente permanecen ocultas.
“Me interesa resaltar cómo hay historias ocultas, subterráneas, que uno no percibe a primera vista. Esas historias están latentes en cualquier ser humano, en cualquier conglomerado de personas”, señaló.
En este sentido, ‘Zarpar’ se inserta en una tradición narrativa que observa lo cotidiano para desempeñar lo profundo, siendo la prosa del autor la cual propone una mirada que no se queda en la superficie de los hechos, sino que busca evidenciar las capas invisibles que conforman la experiencia humana.
En las palabras de Esmerio Navarro, esta publicación trata de demostrar historias subterráneas, las cuales coexisten en cualquier individuo o comunidad y qué, aunque no siempre son visibles, determinan los comportamientos, las emociones y decisiones de sus protagonistas.
En lo que respecta al proceso creativo de esta obra, el autor explicó que el primer impulso de su creación surgió durante el confinamiento provocado por la pandemia del Covid-19 periodo en el que encontró en la literatura, una forma de orden de reflexión, frente a la incertidumbre.
“Le saqué jugo a la pandemia para combatir esa locura de estar encerrado, pues en ese tiempo me permitió sentarme a escribir, necesitaba esa calma. Escribí un gran borrador en tres meses y los siguientes tres años me dediqué a pulir, recortar y darles un toque literario”, declaró.
Para Esmerio Navarro, uno de los conceptos centrales que atraviesa la obra es el de la belleza, el cual el autor distancia de una noción superficial o meramente estética ya que para él, la belleza también contiene una dimensión inquietante, incluso perturbadora.
“Yo siempre trato de generar belleza en mis obras, donde la belleza no es sólo algo bonito, también tiene una parte siniestra, un reverso que no siempre es grato”.
La presentación de “Zarpar” tuvo un carácter simbólico dentro de la trayectoria del autor, pues este recordó que su primer libro fue publicado por la editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa a finales de la década de los ochenta, por lo que este nuevo lanzamiento representa un reencuentro con la institución que marcó el inicio de su camino literario.
En este contexto, destacó el crecimiento de la editorial universitaria, la cual ha logrado posicionarse como un referente en el ámbito académico y cultural, tanto en México como en América Latina, al ofrecer un espacio de libertad creativa y respeto por la obra de los autores.
“La literatura no es algo que se consigue en un chispazo, es un camino largo, como correr un maratón, hay que prepararse para toda la vida. Los resultados van a llegar, quizá no con la rapidez que uno quisiera, pero llegan”, expresó.
“Uno termina entendiendo que es la voz de muchas personas y que le toca dar testimonio de su tiempo, por lo que mi sugerencia es clara, escribir, leer y asumir que la literatura es exigente, pero también generosa”, agregó.
Así, “Zarpar” de Juan Esmerio Navarro, no sólo se presenta como una obra narrativa, sino como una propuesta que invita a mirar la realidad desde una perspectiva más profunda, reconociendo en la literatura una herramienta para comprender el presente, dialogar con el pasado y proyectar nuevas formas de entender la experiencia humana.