Recrea Juan Esmerio Navarro Sinaloa y su entorno costero en su nuevo libro

En un espacio dedicado al diálogo entre generaciones y al fortalecimiento del desarrollo literario, el escritor Juan Esmerio Navarro presentó su más reciente obra ‘Zarpar’ durante la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa 2026.

Con una colección de cinco cuentos, Esmerio Navarro construye relatos profundamente humanos desde una perspectiva contemporánea, situados en escenarios, que remiten a la ecografía y sensibilidad del Noroeste del país, especialmente a las tierras sinaloenses.

Y es que, aunque el autor evita menciones explícitas, las referencias implícitas permiten al lector reconocer fácilmente paisajes, dinámicas sociales y atmósferas propias de Sinaloa, siendo en su mayoría del entorno costero de la entidad.

“Es una colección de cuentos, son cinco historias ambientadas en el presente, en regiones que bien podrían ser Sinaloa”, comentó.

Esmerio Navarro nos comparte como uno de los relatos se desarrolla en una carretera, donde dos parejas comparten un trayecto que se transforma en una experiencia cargada de tensión y revelaciones, así como otro de los cuentos, sitúa su acción en un puerto que busca claramente a Mazatlán con ilusiones a sitios emblemáticos de este destino turístico, así como una historia que se desenvuelve a bordo, de un atunero, en medio de un ambiente festivo, lejos de la rutina laboral, lo que permite que afloren, conflictos, secretos y fun que habitualmente permanecen ocultas.

“Me interesa resaltar cómo hay historias ocultas, subterráneas, que uno no percibe a primera vista. Esas historias están latentes en cualquier ser humano, en cualquier conglomerado de personas”, señaló.

En este sentido, ‘Zarpar’ se inserta en una tradición narrativa que observa lo cotidiano para desempeñar lo profundo, siendo la prosa del autor la cual propone una mirada que no se queda en la superficie de los hechos, sino que busca evidenciar las capas invisibles que conforman la experiencia humana.