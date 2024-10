Recrea Neopercusión la música precolombina en ‘Arqueologías sonoras’

Dentro del Festival Cultural Sinaloa 2024 y con entrada libre, este viernes por la tarde se presentó el espectáculo musical Arqueologías sonoras, un viaje musical contemporáneo a través de la cultura precolombina, a cargo del grupo español Neopercusión, reconocido por su innovación y enfoque en la música contemporánea.

El grupo, integrado por su director Juanjo Guillem, Chevo Sánchez y Nerea Vera, presentó las cinco obras, la mayoría estrenadas en el reciente Festival Madrid Actual, del que es organizador, que integran el proyecto Arqueologías sonoras, con piezas de compositores de México, Perú y España.

El programa abrió con Tránsitos (Interludios sonoros Líticos para piedras y recitado), de Abraham Padilla Benavides (1968), cuyos cuatro movimientos (Moderato, Andante, Allegro y Allegretto (sobre el poema “Masa” de César Vallejo), intercaló entre cada uno de los estrenos que presentó.

El primer estreno fue Danza sobre láminas (para tres láminas de marimba), de Ricardo Durán Barney (1981), a la que siguió el tema Kinh, para trío de percusiones y audio, de Valeria Rubí, Sombra líquida del sueño (para tres percusionistas), de Eduardo Caballero, y cerró con Teponatzli (para tres percusionistas y audio), de Miguel Gálvez Taroncher (1974), en las que combinó los sonidos de instrumentos precolombinos con elementos modernos, ofreciendo una reinterpretación contemporánea de las expresiones musicales ancestrales.

Un fascinante viaje musical y visual que explora y celebra la rica herencia cultural de las civilizaciones precolombinas que arrancará en Madrid e incluye las ciudades de Monterrey, Durango, Guanajuato, Mazatlán y Culiacán en México, en colaboración con IBERMÚSICAS - Internacionalización Fomento de las Músicas Iberoamericanas.

Arqueologías sonoras fusiona música, danza, lenguajes, juegos, tradiciones, deportes y oficios de las culturas prehispánicas, creando una experiencia artística única que mezcla lo antiguo con lo contemporáneo.

Ideal para todo tipo de público, desde amantes de la música contemporánea hasta aquellos interesados en la historia y la cultura precolombina, este proyecto pretende despertar una mayor apreciación y comprensión de su riqueza musical y artística.

La compañía Neopercusión fue creado en 1994, y a 30 años de trayectoria se ha convertido en un punto de referencia internacional para la creación musical, la experimentación y el pensamiento del arte y la cultura contemporánea. Tiene en su haber cuatro discos: Todas las caras de la percusión (1997), Música hispanoamericana para percusión (1998), Urbethnic de Neopercusión (1998), Credo in Cage (2003), Y todo esto me ha ocurrido por culpa de la música (2008) y Deus ex máquina (2008).