Recrean con danza ‘Desde el caparazón de la tortuga’

Momo es una niña con un don muy especial: sólo con escuchar consigue que los que están tristes se sientan mejor, los que están enfadados solucionen sus problemas o que a los que están aburridos se les ocurran cosas divertidas, pero la repentina llegada de Los Hombres Grises cambiará su vida.

A través de diversas promesas para ahorrar tiempo, la gente vive la vida más de prisa, se la pasa metida en sus aparatos electrónicos, consumiendo cosas que no necesita, atestando el tráfico con autos que no requiere, y se aceleran tanto que no tienen tiempo para nada, ni siquiera para jugar con los niños.

Momo es la única que no cae en la trampa, y la tortuga Casiopea, quien controla el tiempo, necesita encontrarla para remediar la situación, conduciendo al espectador por una aventura llena de enseñanzas sobre la amistad, la bondad y el valor de las cosas sencillas, más allá del consumismo y el estrés de la vida moderna.

La obra ha sido presentada desde su estreno en el Circuito de festivales de la Red de Festivales de Danza del Noroeste, en la edición 42 del Festival Internacional de Danza Lila López de San Luis Potosí y en el Festival Cultural Sinaloa 2022, en Mazatlán.