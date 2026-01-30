Recrean la historia de ‘Amahl y los visitantes nocturnos’

La historia de cómo los tres Reyes Magos, en su camino a Belén, se encontraron con la casa del pequeño Amahl y su madre, y sus vidas cambian después de esa maravillosa visita, la recrearon compañías del Isic, al presentar la ópera de Gian Carlo Menotti, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

El Taller de Ópera de Sinaloa, el Coro de la Ópera de Sinaloa y Danza Joven de Sinaloa, tres compañías representativas del Instituto Sinaloense de Cultura, unieron talento y experiencia para dar vida a esta obra, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario y el desarrollo de las artes escénicas.

“Amahl y los visitantes nocturnos” registró cupo completamente lleno en ambos niveles del Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”.

La función retomó la presentación que quedó inconclusa durante la temporada navideña en el Jardín Botánico de Culiacán debido a la lluvia, y fue recibida con una respuesta cálida y entusiasta por parte del público.

La historia gira en torno a un niño muy humilde que tiene una gran imaginación, que vive con su mamá en un pueblito muy cercano a Nazaret y siempre está observando las estrellas.