$!Rectifican resultados del Concurso de Comparsas del Carnaval ‘Arriba la Tambora’ 2026

El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, a través del Jurado Calificador del Concurso de Comparsas del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora!, emitió una aclaración y corrección respecto a los resultados finales de la competencia.

En un comunicado, señalaron que al dar a conocer los resultados el pasado 27 de febrero, el Jurado recibió y analizó pruebas en video sobre el incumplimiento de las bases de la convocatoria por parte de algunas agrupaciones participantes durante los desfiles del pasado carnaval, hecho que fue admitido por sus directores.

“Se confirmó que las comparsas “De Oriente a Occidente” y “El Juego de los Patasaladas” utilizaron piezas musicales que no se apegaban al género de música de banda. Según el punto 7 de las bases, toda selección musical debía corresponder estrictamente a la temática del Carnaval ¡Arriba la Tambora!”.

Debido a esta situación, en el caso de ambas comparsas, señala el comunicado, el Jurado determinó calificar el criterio de Musicalización con 5 puntos cada uno, en lugar de los 10 puntos que habían asignado como establece la convocatoria. Este ajuste modifica la tabla de posiciones original.

Resultados oficiales definitivos