Recuerdan a Pedro Infante en su 69 aniversario luctuoso

SALVADOR ALVARADO._ Con motivo del 69 aniversario luctuoso de Pedro Infante, se realizó un homenaje luctuoso que consistió en la colocación de ofrendas florales en los distintos monumentos dedicados al ídolo de México en el municipio.

Pedro Infante es una figura que ha proyectado a Guamúchil a nivel nacional e internacional, y que, a pesar de su partida, su legado artístico y cultural continúa poniendo en alto el nombre de Salvador Alvarado.

Lupita López González, Alcaldesa de Salvador Alvarado, señaló que estas acciones se realizan con profundo respeto, cariño y agradecimiento hacia quien sigue siendo un símbolo de identidad para el municipio.

Las actividades conmemorativas iniciaron en el monumento ubicado en la colonia Insurgentes, para posteriormente trasladarse a la plazuela municipal, donde se llevó a cabo el tradicional pase de lista a los agentes de tránsito. Finalmente, el recorrido concluyó en el museo dedicado al artista.

José Antonio Valenzuela Meza, director del museo, expresó su orgullo por continuar preservando y difundiendo la memoria de Pedro Infante.

Asimismo, informó sobre la donación de una figura tipo réplica de la yegua “Kamcia”, utilizada en la película La oveja negra, entregada por el patronato del carnaval, así como la aportación de dos caballos por parte de Felizardo López, los cuales fortalecerán los paradores fotográficos del museo.

Como parte de esta significativa conmemoración, el museo mantiene entrada gratuita durante el día, invitando a la ciudadanía y visitantes a conocer y celebrar el legado de uno de los máximos íconos del cine y la música mexicana.