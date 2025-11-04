Recuerdan al escritor César Ibarra con un altar de Día de Muertos

Promotores de lectura y escritores, participaron en la presentación del Altar de Día de Muertos dedicado al autor culiacanense César Ibarra Valenzuela, además de leer partes de su obra literaria, en la Sala de Formación Lectora del Instituto Sinaloense de Cultura.

Raúl Francisco Quiroz Millán, jefe del Departamento de Salas de Lectura, presentó el homenaje y leyó una semblanza del narrador recientemente fallecido en esta ciudad, ante los asistentes que se dieron cita en ese espacio.

César Ibarra, nació el 25 de octubre de 1966 y falleció el 7 de octubre de 2025, fue un destacado narrador, promotor de lectura y escritor sinaloense. Su obra abarcó diversos géneros, desde el cuento hasta la novela histórica y la literatura científica.

Fue autor de varios libros, entre los que se incluyen cuento, con los títulos Territorio nocturno y El tiempo que regresa; novela histórica, Cruz del norte; novela de literatura científica, La invención mortal de Nikola Tesla; crónica, Las trampas de la fea, y cuento para niños, con Buitachú.

Leen su obra

En voz del actor y director teatral Ernesto Tapia, los presentes escucharon algunas de las historias escritas por el narrador recientemente fallecido, entre ellos cuentos del libro de Buitachú y Territorios nocturnos, ambas ediciones del Isic.

El director de Núcleo Escénico compartió vivencias personales con el escritor, de quien ponderó su calidad literaria y su humanismo.

Antes, por la mañana, la promotora de lectura Nadezhda Quiroz, trabajó con niños en talleres de mini altares y calaveritas literarias en el taller “Juego de palabras”, que se realiza en la misma Sala de Formación Lectora los viernes de Consejo Técnico Escolar.