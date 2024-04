Una investigación verídica y llena de hechos reales, sustentados por doña Chuyita Lizárraga y sus hijos Poncho y Joel, fue presentada por Homar Arnoldo Medina Barreda, con su libro “El Recodo, 80 años de trayectoria entre amigos”, en la actividad de la Feria del Libro de la UAS 2024.

El autor y director de actividades Culturales y Artísticas de la UAS, plasma en su obra una investigación sobre don Cruz Lizárraga y la agrupación denominada “La Madre de Todas las Bandas”, y para su presentación estuvo acompañado por el poeta Ulises Cisneros y el arreglista musical de la banda, Martín Castro.

El libro ya se presentó en la Feria de Guadalajara, y es la primera vez que es presentado aquí en el puerto.

“Este libro es prácticamente un homenaje a nuestras raíces, a nuestra identidad que son apreciadas en muchas partes del mundo, muchas veces nosotros como mexicanos, como sinaloenses nos olvidamos de apreciar nuestra cultura, nuestra identidad, hay investigaciones de investigadores del extranjero, sobre el fenómeno de la banda regional, de nuestra música y que las aprecian”, explicó Medina Barreda.

Referente a la queja que se suscitó el miércoles de Semana Santa, cuando un empresario comentó en redes sociales sobre el ruido que las bandas generaban, comentó que fue un comentario muy desafortunado.

“Creo que fue un comentario muy desafortunado, de que no tocaran, de que era ruido, es un comentario desafortunado, y creo que también estuvo fuera de contexto, que hasta la misma persona que lo hizo ya recapacitó y lo está reconociendo; tenemos que respetar el trabajo de los músicos porque yo también soy músico, porque es muy valioso el trabajo que ellos hacen. Venir a Mazatlán y no escuchar banda es como no venir, es la riqueza, la alegría, lo bravío de nuestras raíces, y todo esto se puede llegar a acuerdos, con diálogos”, opinó.

El libro es una narración donde se puede encontrar los antecedentes de la banda, la historia de la Banda El Recodo, desde que nace don Cruz Lizárraga y su desarrollo, hay giras, la discografía, los premios, entrevistas a sus líderes cómo Germán Lizárraga y Poncho, entre otras cosas.

“Es muy importante destacar también el papel que hizo don Cruz Lizárraga de entregar la administración de la banda a su esposa doña Chuyita y él dedicarse solamente a la música, en un tiempo que nadie hacía eso de los hombres, él lo hizo, empoderar a la mujer en un tiempo en el que ni se sabía que era eso”, comentó.

Cabe destacar que este libro es verídico y genuino, de investigación con mucho material entregado por la familia, por doña Chuyita y sus integrantes. Es una recopilación de su historia de una banda que ha estado a todos los continentes y eso nos debe de enorgullecer, ¿qué banda conocemos que haya visitado la Casa Blanca?, ninguna. Eso es lo especial de la Banda El Recodo”.

Al final, la UAS otorgó un cuadro, obra de Héctor Díaz, de Don Cruz Lizárraga a la familia Lizárraga, que fue recibido por Martín Castro.

Amenizan la presentación

La Banda de Música de la UAS de la Zona Sur amenizó la presentación al entonar El Sinaloense, El corrido de Mazatlán y Cuichi.