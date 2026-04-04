Recuerdan locales y turistas el brillo del Carnaval de Mazatlán en el Sendero de Paz

La exposición escultórica “Recordando el Carnaval” ha logrado cautivar los sentidos de locales y turistas que transitan por el Sendero de Paz en el Parque Central.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Mazatlán, a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, sigue abierta al público y ofrece un espacio de recreación, apreciación artística y promoción de la máxima fiesta porteña.

Día con día, cientos de visitantes recorren el interior del recinto para admirar las piezas de gran formato que embellecen el trayecto. Las piezas simbólicas que formaron parte de los carros alegóricos del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, se han convertido en una parada obligada para la fotografía del recuerdo y el reconocimiento al talento artesanal.

Sin importar su lugar de origen, los espectadores coinciden en que la muestra inspira tranquilidad y revive la euforia de la máxima fiesta de los mazatlecos.

Durante un sondeo realizado en el área, Erick Daniel, turista proveniente de la Ciudad de México junto a su familia, expresó su asombro ante la calidad de las 10 piezas exhibidas.

“¿Qué te parecieron las figuras? “Maravillosos, son un paraíso, veníamos pasando y las vimos, nos llamó la atención, son muy coloridas, atraen mucho a la vista”, dijo el turista.

Originario del estado de Hidalgo, pero viviendo algunos años en el puerto, Rafael indicó que son estructuras que le dan mayor vista al parque, le dan más vida, y es algo nuevo que invita a la gente a venir más, además que genera tranquilidad.