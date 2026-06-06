$!Recuerdo y nostalgia envuelve la Plazuela Machado con una velada de bel canto

El quiosco de la Plazuela Machado se convirtió en un escenario lleno de emociones y memorias con la presentación “Recuerdo y Nostalgia”, una velada musical en la que sobresalió el talento de los intérpretes de bel canto dirigidos por el maestro Enrique Patrón de Rueda.

Familias, visitantes y amantes de la música se dieron cita en el emblemático espacio del Centro Histórico para disfrutar de una selección de canciones que forman parte del repertorio romántico y popular de México y Latinoamérica, en una noche que despertó sentimientos y evocó grandes recuerdos entre los asistentes.

La gala reunió las voces de Rous Ferreiro, Ariadna Rosales, Eduardo Tapia, Miguel Valenzuela, Alejandro Yépez, Rebeca de Rueda, Ashanti Palomares y Vanessa Gama, quienes conquistaron al público con su interpretación y presencia escénica.

Entre los momentos más aplaudidos de la noche destacó la participación de Antonio Lizárraga con la interpretación de Bésame mucho, tema que arrancó cálidos aplausos del público.

También sobresalió Alejandro Yépez con Échame a mí la culpa y Pásate a mi lado, melodías que fueron recibidas con entusiasmo por los asistentes.

El repertorio incluyó piezas que han trascendido generaciones, como Si nos dejan, El Rey y Quizás, quizás, quizás, canciones que provocaron que muchos espectadores acompañaran a los artistas desde sus lugares, creando un ambiente de cercanía y celebración.

La dirección artística de Enrique Patrón de Rueda imprimió a la velada un sello especial, cuidando cada interpretación y ofreciendo un programa que rindió homenaje a las grandes composiciones que forman parte del patrimonio musical de habla hispana.

Con “Recuerdo y Nostalgia”, la Plazuela Machado volvió a confirmar su vocación como punto de encuentro para las expresiones artísticas y culturales, regalando una noche en la que la música, los recuerdos y las emociones fueron los protagonistas.

Los asistentes despidieron a los intérpretes con prolongados aplausos, reconociendo el talento y la entrega de cada uno de los participantes que hicieron del quiosco de la Machado un espacio donde la nostalgia se transformó en canción.

En el Teatro Ángela Peralta también celebraron la música, numerosas familias admiraron la majestuosidad arquitectónica del teatro, algunas de ellas posiblemente viviendo por primera vez la experiencia de asistir a una función en el Ángela Peralta. Los rostros de asombro, las fotografías y los aplausos espontáneos reflejaron la emoción de quienes descubrieron de cerca la magia de este recinto centenario.

Entre los intérpretes participaron personas con debilidad visual que demostraron sobre el escenario que la sensibilidad artística no conoce límites. Sus actuaciones fueron recibidas con cálidas muestras de reconocimiento por parte del público, que respondió con prolongados aplausos.

A lo largo de la presentación, los talentos invitados compartieron interpretaciones que despertaron recuerdos, emociones y entusiasmo entre los asistentes. Temas como “Yo quería”, “El sol no regresa”, “Hijo de la luna” y “Colores en el viento” entre otras canciones ampliamente conocidas fueron recibidas con especial cariño por el público, que acompañó varias de las interpretaciones con palmas y muestras de apoyo.

Conquistaron por primera vez el escenario del Teatro Ángela Peralta: Erika Isabel Ramírez, Joshe Arellano, Ana Isabel Andrade, Elizabeth Josselyn Guzmán, Michelle Delgado, María Carolina García, Nicolás Rangel, Gabriela Sánchez, Ángel Marzuq Rojas e Isaac González Noriega.