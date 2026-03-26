‘Recuerdos del Carnaval’, este viernes en el Sendero de Paz del Parque Central de Mazatlán

La memoria festiva de uno de los eventos más emblemáticos del puerto se hará presente en el evento “Recuerdos del Carnaval”, una celebración que invita al público a reencontrarse con la esencia, la alegría y la tradición del Carnaval Internacional de Mazatlán.

La cita es este viernes 27 de marzo a las 17:00 horas en el Sendero de Paz del Parque Central, donde familias, visitantes y amantes de la cultura popular podrán disfrutar de una experiencia que revive la magia de las fiestas carnestolendas.

El evento ofrecerá una exhibición de piezas de carros alegóricos, obras que condensan el trabajo artístico, la creatividad y el esfuerzo colectivo que caracterizan cada edición del Carnaval.

A ello se sumará un desfile de comparsas, que llenará el espacio de música, color y ritmo, recordando el carácter participativo y comunitario de esta gran fiesta.

“Recuerdos del Carnaval” no solo propone mirar al pasado, sino también proyectar el futuro de una tradición que se renueva año con año, fortaleciendo el tejido social y el sentido de pertenencia de los mazatlecos.

La invitación está abierta para que el público asista, disfrute y sea parte de este encuentro con la historia viva del Carnaval de Mazatlán.