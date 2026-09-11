Recuperan historias de mujeres en muestra estatal del PECDAS 2025

Proyectos literarios y de investigación histórica que rescatan la memoria de mujeres en Sinaloa fueron presentados en Culiacán, durante la Muestra Estatal del PECDAS 2025, destacando voces ausentes en relatos tradicionales.

La actividad se realizó en el Centro de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura (CELIT) y formó parte de la Muestra Estatal de Beneficiarios del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico en Sinaloa (PECDAS 2025).

Se presentaron Las Mujeres de la Casa Amarilla, de Karla Paloma Zazueta Gutiérrez, y Diccionario de mujeres destacadas en la historia de Sinaloa, de Mestly Vega Tolosa.

La Muestra Estatal es impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, y el Instituto Sinaloense de Cultura.

Su propósito es compartir los resultados de los proyectos desarrollados por los creadores beneficiarios en diversas disciplinas. El programa ha crecido de 18 estímulos en 2021 a 51 apoyos en las últimas ediciones, sumando 234 para creadores sinaloenses en este periodo.

Mestly Vega Tolosa, autora del Diccionario de mujeres destacadas en la historia de Sinaloa, explicó que su proyecto surgió por la dificultad de encontrar información sobre mujeres sinaloenses en registros históricos.

“Uno de los objetivos fundamentales del proyecto es visibilizar a mujeres que han realizado aportaciones importantes, pero que no aparecen con la misma frecuencia que los hombres en los relatos históricos”, señaló Vega Tolosa.

La investigadora creó una plataforma digital que reúne información sobre mujeres vinculadas con la historia y cultura de Sinaloa, incluyendo fotografías y fuentes documentales. Su metodología incorporó una perspectiva de género en los criterios de investigación y documentación, buscando que las mujeres sean reconocidas por sus propios nombres y aportaciones.

Esto contrasta con la práctica de registrarlas como “esposa de” o “hija de” figuras masculinas. La investigación también permitió encontrar historias de mujeres de distintas comunidades que permanecían invisibles en registros conocidos.

Por su parte, Karla Paloma Zazueta Gutiérrez compartió el proceso de creación de Las Mujeres de la Casa Amarilla, un proyecto literario que parte de la memoria familiar.

Una casa ubicada en Pericos sirve como espacio para reconstruir historias de mujeres y explorar distintas formas de violencia que han atravesado sus vidas.

La inspiración surgió de recuerdos familiares, particularmente de historias relacionadas con su madre, abuela y otras mujeres cercanas. El proyecto se alimentó de un proceso de investigación y testimonios contemporáneos, incluyendo experiencias de violencia compartidas en redes sociales.

Zazueta Gutiérrez buscó mirar la historia desde una perspectiva distinta a la tradicional, abordando a las mujeres invisibilizadas de la época de la Revolución. Aquellas que permanecieron en los pueblos y espacios domésticos mientras los grandes acontecimientos históricos eran narrados desde una mirada masculina.

La novela recupera acontecimientos históricos, la vida cotidiana, las relaciones de poder y las expresiones de violencia que atravesaban la vida de las mujeres.

Ambos proyectos coincidieron en la necesidad de mirar la historia desde otro lugar, recuperando nombres, voces, experiencias y memorias que permanecieron fuera de los relatos oficiales.

La jornada forma parte de un programa de actividades que reúne ocho proyectos vinculados con la literatura que se desarrollan en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, con presentaciones también en modalidad virtual.

El Instituto Sinaloense de Cultura impulsa la creación artística, la investigación y la difusión del patrimonio cultural. Genera espacios para que los creadores compartan sus procesos y contribuyan a ampliar las formas de mirar y contar la historia de Sinaloa.