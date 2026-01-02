Recuperan más de 2 mil objetos culturales de valor arqueológico

Durante 2025 México logró la restitución de 2 mil 158 objetos culturales de valor arqueológico y documental, que fueron entregados de manera voluntaria por particulares a autoridades diplomáticas y consulares en Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la entrega de los objetos fue resultado de la buena cooperación que tiene con los citados países.

La recuperación del patrimonio cultural de México que se encuentra en el extranjero constituye uno de los ejes rectores del Gobierno de México, cuyos esfuerzos han permitido que tan sólo en este año se haya logrado la restitución de 2 mil 158 objetos culturales de valor arqueológico, histórico, artístico y documental, señala el comunicado.

Precisó que a través de la Consultoría Jurídica, ha hecho entrega formal este año de mil 843 objetos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Archivo General de la Nación que, por ley, “están facultados para protegerlos, conservarlos y resguardarlos”.

Las piezas recuperadas representan un testimonio invaluable de la riqueza de los pueblos originarios de México “y contribuyen al estudio y mejor comprensión de las culturas prehispánicas en nuestro país”.

A nivel global, las embajadas y consulados de México han recuperado más de 16 mil piezas culturales desde 2018.