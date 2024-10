El que ponía paz y orden entre los narcos fue traicionado. La Pax Narca no es ni ha sido la solución, es una aspirina y una bomba de tiempo, estas generaciones son más violentas, vendrán más extorsiones y cobros de piso. Si el gobierno sigue en complicidad con los narcos el país se descompondrá más.

Nos están robando Sinaloa, nos están robando el país en nuestras narices, la gente no se da cuenta que está perdiendo su libertad y sus derechos, actuemos ya.

Salgamos de ésta

Si no recuperamos lo nuestro ahora que nos lo están robando con terrorismo ¿Cuándo entonces? Plantéate seriamente qué debemos resolver nosotros como ciudadanos, aparte de unirnos y dejar de ser apáticos para buscar soluciones. Cómo podemos obligar y forzar al gobierno y al ejército a que cumplan con su misión primordial más elemental: dar seguridad, pero no a corto plazo: no queremos un rebote que son peores.

Sentarnos con el gobierno y el ejército para buscar las soluciones con optimismo y publicar los compromisos de las mesas de trabajo sostenidas regularmente, eso permite que la ciudadanía se dé cuenta puntualmente de los avances y los compromete más, lo secreto por eficacia no por supuesto. Los políticos necesitan de la opinión pública favorable.

Recuerda que la base del poder del gobierno reside en nosotros, el pueblo unido no puede ser vencido. Convirtamos la amenaza en una oportunidad pues hemos rebasado la línea de la descomposición social y de la vida republicana, apoyemos al Poder Judicial de la Federación que se resiste a ser desmantelado cuando la raíz de la violencia reside en los ministerios públicos y en los fiscales estatales que obedecen a sus amos y no a la ley, ellos no están siendo atacados, los jueces y magistrados sí porque impiden que el país sea una dictadura, a punto estamos.

Cautela en este sexenio

Hemos tenido tantos descalabros cada sexenio que ya no cabe ser ingenuos para esperar que por fin las cosas mejoren. Dejemos de esperar caudillos, ya no va. Han sido incapaces y aliados con los narcos.

Es prudente esperar mejoras, pero ¿Qué tan sensato es darle crédito a quien mintió en la campaña muchas veces y miente y manipula ahora, además de exigir en campaña dominar el congreso y cambiar a modo la constitución y reducir el INE? Dominar el congreso se opone a la democracia, igual concentrar tanto poder, peor desmantelar el Poder Judicial, justo ahora tan necesario para combatir la corrupción y reducir la impunidad, por eso andan sueltos y se multiplican los narcos.

No es solo lo político lo que está en juego sino algo más peligroso: la ideología extraña que han estado implementando.

Trae una fuerte formación comunista desde su familia y ha sido porro en la huelga de la UNAM y en otros movimientos, el presidente de Colombia acaba de decir en público que ella era parte del M 19 de la guerrilla colombiana aquí. Por si no te habías dado cuenta nos gobiernan los porros, abundan en los puestos claves ¿Por qué? Porque la ciudadanía de bien no se ha interesado en la buena política salvo unos cuantos, ellos viven de ella. No está de más vigilar los cambios a la propiedad privada.

El miedo: arma estratégica

¿Te has puesto a pensar que puede haber detrás de esta violencia que no quieren combatir a fondo?

Estos eventos crecientes están paralizando a la gente en varios sentidos, emocional y racionalmente. Esto facilita que el caudillo imponga una solución para resolver la situación agobiada e indefensa.

El miedo puede ser utilizado como una estrategia política secreta para facilitar cambios a los que la gente no está acostumbrada ni cree que puedan sucederle, como los de una dictadura, la gente no sabe lo que significa padecerla y algunos aplauden como focas los cambios constitucionales engañados porque reciben dádivas que bien medio les resuelven problemas pero agravan otros.

Mientras, aprovechan para instalar el segundo piso reduciéndolo al país de una persona y de un puñado, con un solo partido. ¿Cuál democracia? ¡Pura demagogia! Los segundos pisos en los periféricos son una manera de llegar más rápido al próximo embotellamiento. Adiós república. Así acostumbrada después no puede salir, como ha sucedido en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Las dictaduras

Sin el ejército no prosperan, les acaban de subir las prestaciones y han acaparado el presupuesto nacional cada año y la violencia empeora ¿Para qué les sirve entonces tanto dineral?

Van dar más dadivas a más gente para comprarlos, la formula populista, pero no hay suficiente dinero, acaban de aprobar otra deuda en bonos del gobierno sumando la deuda más grande en mucho tiempo con un crecimiento del PIB bajísimo. Cuando los egresos son mayores hay problemas y habrá cortes donde menos lo esperas y sacudirán los bolsillos de la gente.

Más vale ser parte de la solución, recuperemos México, te necesita más que nunca.