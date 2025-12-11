Redescubren los paisajes de Armando Nava’

El Museo de Arte de Mazatlán abrió sus puertas a la exposición “Travesía, una mirada a la trayectoria pictórica de Armando Nava”, una muestra que reúne distintas etapas creativas del reconocido pintor mazatleco y que rinde homenaje a su sensibilidad, legado y dedicación a las artes visuales.

La ceremonia de inauguración inició con las palabras de bienvenida de Mario Alberto Chávez Noriega, coordinador Operativo del Museo, quien destacó la importancia de reconocer la obra de artistas cuya trayectoria ha contribuido al fortalecimiento del acervo cultural del estado.

Posteriormente, el periodista, escritor, promotor y gestor cultural Ulises Cisneros dirigió un emotivo mensaje dedicado a la vida y obra de Armando Nava.

En su intervención subrayó la profunda conexión del pintor con el paisaje, la memoria y la identidad local, así como su influencia en generaciones de creadores.

Entre los momentos más significativos de la inauguración, se resaltó que la exposición incluye obras inéditas y de enorme valor histórico para comprender la evolución del artista.

El público podrá apreciar la primera pintura realizada por Armando Nava en su infancia, en 1949, así como dos cuadros que pintó a los 16 años, en 1956, piezas que permiten observar el surgimiento de su talento y su temprana sensibilidad pictórica. Así como también estuvo presente Laura Nava, hermana del artista.

En representación del director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Avilés Ochoa, el Director de Programación Artística del Isic, Rodolfo Arriaga, realizó la declaratoria inaugural, reconociendo el valor del trabajo de Nava y reafirmando el compromiso institucional con la difusión del arte en la región.

Tras el acto protocolario, los asistentes recorrieron las galerías Roberto Pérez Rubio y Antonio López Sáenz, donde se exhiben las piezas que integran “Travesía”, un recorrido visual que revela las diversas etapas creativas del artista, desde sus primeros trazos hasta su consolidación estilística.

El Instituto Sinaloense de Cultura expresó un agradecimiento especial al restaurante GAIA Bistrot, cuyo generoso patrocinio con canapés contribuyó a la cálida recepción durante la apertura de la muestra.

La exposición permanecerá abierta al público durante el mes de diciembre, enero y parte de febrero de 2026 con entrada libre, en el Museo de Arte de Mazatlán.