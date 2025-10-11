‘Reflejos del yo’: tres voces femeninas que se miran en el espejo de la poesía

En un emotivo evento celebrado en la Gran Plaza Mazatlán, las escritoras Julieta Montero y Silvia Michel presentaron el libro “Espejo de ellas, reflejos del yo”, una obra poética colectiva que también incluye textos de Marcela González de Rico, ausente en la jornada debido a compromisos familiares.

La actividad contó con la presencia de Adriana Osuna, gerente de relaciones públicas del centro comercial, quien acompañó a las autoras en esta primera presentación y les dio la bienvenida.

Durante el evento, Julieta Montero compartió la motivación detrás del proyecto.

“Es un proyecto que tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo. Le hablé a Silvia y le dije: ‘Vámonos uniendo para hacer este evento, va a estar bien padre’. Era hacer una especie de nuestra propia editorial y publicarnos nosotras mismas sin necesidad de esperar a que a los oficiales se les ocurra considerarnos”, explicó.

Así nació la idea de crear su propio módulo de libros, una librería ambulante ubicada dentro de la Gran Plaza, donde cada semana realizarán presentaciones, lecturas y actividades culturales.

El libro presentado, primer volumen del proyecto, es una recopilación de poemas que reflejan la intimidad de sus autoras.

“Los libros son un espejo. Las tres poetas nos reflejamos en los poemas. Tú lees y dices: ‘Ay, es Julieta’. Lo que está viviendo, lo que está sintiendo... por eso el título Espejo de ellas, reflejos del yo”, explicó Montero.

Aunque González de Rico no pudo asistir por el reciente fallecimiento de su hermana, se espera su participación en futuras presentaciones.

"Todas tenemos nuestros propios reflejos, vivimos nuestros propios reflejos; hoy por ejemplo Marcela esta viviendo un reflejo de si mismo, esta viviendo un reflejo de su soy con el fallecimiento de su hermana”, comentó por su parte Silvia Michel, quien exhortó a los presentes a explorar el libro.

Entre los próximos eventos confirmados, las autoras participarán en el Encuentro Literario Inés Arredondo, organizado por el Isic, con una presentación el 16 de octubre en el Museo de Arte de Mazatlán, y una segunda, más formal, en el Fuerte Carranza, el 24 de octubre, que incluirá un coctel literario.

Además del libro colectivo, cada escritora publicará próximamente su propio volumen individual, consolidando así un proyecto autogestivo que busca dar voz a escritoras independientes desde un espacio propio.

Las presentaciones y actividades del módulo literario se llevarán a cabo todos los jueves, viernes y sábados en la Gran Plaza Mazatlán.