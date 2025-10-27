Reflexiona EnNingúnLugar sobre las relaciones humanas

El colectivo EnNingunLugar presentó la coreografía Reconstrucción de los hechos, desarrollada a partir de una investigación fotográfica y usando el ciclo del agua como una metáfora para reflexionar en torno a la reconstrucción, redefinición y deconstrucción a la que se someten los cuerpos en el contexto de las relaciones humanas.
La pieza, presentada en el Teatro Pablo de Villavicencio, con el público sobre el escenario, es una creación del mazatleco Luis Rubio, junto con Eliana Jiménez y Catalina Torres, interpretada por Eliana Jiménez y Luis Rubio, y está concebida como una experiencia escénica inmersiva e interactiva donde los “espectadores” influyen en su desarrollo, de diversas maneras.
La propuesta invita a cuestionar lo que resulta violento o si existe la belleza en la violencia, pero sin buscar respuestas lógicas, sino que corporiza las metáforas del ciclo del agua y la transmisión de energía para habilitar la comprensión poética.
EnNingunLugar, con sede en Querétaro, fue fundado en 2014 y funciona como colectivo artístico y asociación civil desde 2017, dedicada a las artes vivas, las vanguardias educativas y proyectos culturales interdisciplinarios. Está conformado por artistas y gestores de México, Colombia y Chile, y actualmente coordina Casa Verde Central Creativa, en Querétaro.
Luis Rubio, coautor, creador escénico y director, es originario de Mazatlán, y es un artista escénico interdisciplinario, pedagogo y articulador cultural con más de 12 años de experiencia. Realizó sus estudios profesionales en el Centro Nacional Danza Contemporánea, de Querétaro, y en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán.