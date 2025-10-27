Reflexiona EnNingúnLugar sobre las relaciones humanas

El colectivo EnNingunLugar presentó la coreografía Reconstrucción de los hechos, desarrollada a partir de una investigación fotográfica y usando el ciclo del agua como una metáfora para reflexionar en torno a la reconstrucción, redefinición y deconstrucción a la que se someten los cuerpos en el contexto de las relaciones humanas.

La pieza, presentada en el Teatro Pablo de Villavicencio, con el público sobre el escenario, es una creación del mazatleco Luis Rubio, junto con Eliana Jiménez y Catalina Torres, interpretada por Eliana Jiménez y Luis Rubio, y está concebida como una experiencia escénica inmersiva e interactiva donde los “espectadores” influyen en su desarrollo, de diversas maneras.

La propuesta invita a cuestionar lo que resulta violento o si existe la belleza en la violencia, pero sin buscar respuestas lógicas, sino que corporiza las metáforas del ciclo del agua y la transmisión de energía para habilitar la comprensión poética.