Cultura
|
Literatura

Reflexiona Raúl Talavera sobre el movimiento estudiantil del 68 en su nuevo libro

El escritor presentó su novela, ‘Mitos del Cisne Rojo’ en el Museo de Arte de Mazatlán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
31/01/2026 16:56
31/01/2026 16:56

Una reflexión por los entresijos del movimiento estudiantil de 1968 en México, a través de una mezcla de ficción y análisis histórico, hizo el narrador y dramaturgo mexicano Raúl Ángel Talavera Juárez, en su novela Mitos del Cisne Rojo, que presentó ante los mazatlecos.

En el Museo de Arte de Mazatlán, se llevó a cabo la velada literaria que reunió a lectores, académicos y promotores culturales, para escuchar las reflexiones en torno a esta obra que, a decir de su autor y de quienes la acompañaron, se adentra en los entresijos del movimiento estudiantil de 1968 en México a través de una mezcla de ficción y análisis histórico.

El maestro Pedro Brito, destacado comentarista literario, fue el encargado de ofrecer una lectura crítica y contextualizada de la novela, resaltando la manera en que Talavera reconstruye y cuestiona las narrativas construidas alrededor de uno de los episodios sociales más significativos del Siglo 20 mexicano.

Durante el acto, el público asistente participó activamente, planteando preguntas y comentarios que enriquecieron el diálogo literario.

Mitos del cisne rojo es una historia que se desenvuelve entre las redes del espionaje, en el seno del poder político mexicano y mitos rodearon a ese acontecimiento social; uno de ellos el del espionaje estudiantil, conecta los hilos de la información y constituye un puente entre la fantasía y la realidad, y plantea cómo, en esencia, estudiantes y académicos buscaban abrir espacios de debate y reflexión social más allá de las estructuras del sistema político y económico.

  • $!Al final, el autor firmó ejemplares de los lectores.
    Al final, el autor firmó ejemplares de los lectores.
  • $!El público escuchó atento al escritor y los comentaristas.
    El público escuchó atento al escritor y los comentaristas.
#Literatura
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube