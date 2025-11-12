Reflexiona Sabina Berman sobre el papel de la mujer en sociedad

Una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad y los desafíos del liderazgo en el mundo contemporáneo a los que se enfrenta, hizo la escritora y dramaturga mexicana Sabina Berman durante la conferencia Mujer y Poder, que impartió en la Feria del Libro Culiacán 2025.
En el auditorio MIA, la escritora cuestionó lo que pasaría con los humanos sin mujeres por un día.
“La tribu entera moriría, y sin embargo lo que hacen las mujeres nadie lo cuenta”.
La autora compartió aspectos de la historia para detallar los “mapas” del feminismo, y el actuar de la mujer en todos los aspectos.
Definió los tres ángulos del triángulo virtuoso del feminismo: un relato feminista bien articulado, un movimiento feminista que avanza en la política y una masa de mujeres feministas en las calles.
“Si las políticas no cumplen, las feministas de la calle debemos tronarles los dedos. Es su mejor legado a la tribu humana”.
Habló de mujeres imprescindibles, desde la antigüedad, el Siglo 21, y las calles el feminismo que se vuelve multitudinario cada 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer.
“En nuestra tradición de mujeres se encuentra la mayor contribución que la tribu humana podemos hacer. No es poco, es muchísimo”.
La vitalidad de la narrativa contemporánea
El Foro El Colegio de Sinaloa la narrativa contemporánea mexicana mostró su vitalidad y diversidad a través de las obras “La hija cubana de Mick Jagger” de Patricio Ortiz y “Última visita a los humanos” de Aleyda Rojo.
El escritor veracruzano Patricio Ortiz, acompañado por Élmer Mendoza, presentó su novela “La hija cubana de Mick Jagger”, publicada por el Fondo de Cultura Económica.
En ella, Ortiz combina humor, irreverencia y un agudo sentido de observación para explorar temas como la identidad, la memoria y los vínculos culturales que surgen en la globalización contemporánea.
Durante la charla, Mendoza destacó el talento narrativo del autor y su capacidad para construir personajes entrañables en contextos tan diversos como impredecibles.
Más tarde, la autora mazatleca Aleyda Rojo compartió con el público su libro “Última visita a los humanos”, acompañada del escritor Juan Esmerio Navarro.
En esta obra, Rojo despliega una mirada poética y crítica sobre la condición humana, con relatos que transitan entre lo íntimo, lo fantástico y lo existencial.
Navarro subrayó la profundidad emocional y la voz singular de la autora, capaz de conmover y cuestionar al lector desde la sutileza de lo cotidiano.
Comparten historias que conmueven
Tres propuestas muy distintas entre sí, pero unidas por la fuerza de la palabra, compartieron escritores en el Foro Patio del Ayuntamiento durante una jornada literaria la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.
Los autores invitados compartieron con el público historias marcadas por la introspección, la resiliencia y la exploración de nuevas formas narrativas.
La escritora mazatleca Karina Castillo abrió la tarde con “Alma fría”, obra que la consolidó como una de las voces femeninas más destacadas dentro de la novela negra en México.
Acompañada por Yesenia Cortez, reflexionó sobre el proceso de escritura de una historia que retrata la violencia desde una perspectiva humana y sensible.
Castillo explicó que la ausencia de guiones y el uso de un narrador omnisciente le permitieron mantener a los personajes en constante movimiento.
“Alma fría es un universo emocional que me exigió sentir cada escena, incluso desde la ansiedad”, compartió, recordando su nominación al Premio Filiberto 2025 como una de las tres novelas más exitosas del año.
Posteriormente, el escritor culiacanense Carlos Roberto Gastélum Bustamante presentó “Con una mirada de amor”, acompañado por Rubén Rivera y Adriana Ochoa del Toro.
Su presentación fue una de las más emotivas de la jornada: con voz serena, agradeció la oportunidad de compartir su tercer libro y dedicó palabras de cariño a su madre, quien lo acompañó entre el público.
En esta obra, el autor aborda el amor desde distintas formas: familiar, espiritual y personal. Rivera destacó la autenticidad de su mensaje y su capacidad de transformar la discapacidad en fortaleza, mientras que Ochoa resaltó su calidad humana y el valor de su testimonio.
“Si yo con parálisis cerebral brillo, ¿por qué tú no?”, dijo Gastélum al cerrar su intervención, dejando una reflexión que conmovió a los asistentes.
La sesión concluyó con la presentación de “Mundo anclado”, del escritor Alejandro Espinosa Fuentes, originario de la Ciudad de México y autor editado por “Contrabando Ediciones”.
Espinosa explicó que su historia incorpora un “diccionario de piedras” como recurso simbólico y narrativo. “Quería situar la trama en el sur de la Ciudad, un territorio donde también se reflejan mis principios y obsesiones”, comentó.
Para el presentador Elier Lizárraga, ese elemento otorga profundidad a la lectura y convierte al texto en una exploración de la identidad y la pertenencia.