Reflexiona Sabina Berman sobre el papel de la mujer en sociedad

Una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad y los desafíos del liderazgo en el mundo contemporáneo a los que se enfrenta, hizo la escritora y dramaturga mexicana Sabina Berman durante la conferencia Mujer y Poder, que impartió en la Feria del Libro Culiacán 2025.

En el auditorio MIA, la escritora cuestionó lo que pasaría con los humanos sin mujeres por un día.

“La tribu entera moriría, y sin embargo lo que hacen las mujeres nadie lo cuenta”.

La autora compartió aspectos de la historia para detallar los “mapas” del feminismo, y el actuar de la mujer en todos los aspectos.

Definió los tres ángulos del triángulo virtuoso del feminismo: un relato feminista bien articulado, un movimiento feminista que avanza en la política y una masa de mujeres feministas en las calles.

“Si las políticas no cumplen, las feministas de la calle debemos tronarles los dedos. Es su mejor legado a la tribu humana”.

Habló de mujeres imprescindibles, desde la antigüedad, el Siglo 21, y las calles el feminismo que se vuelve multitudinario cada 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer.

“En nuestra tradición de mujeres se encuentra la mayor contribución que la tribu humana podemos hacer. No es poco, es muchísimo”.